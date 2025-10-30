Phó Thủ tướng lý giải nguyên nhân chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu

Sáng nay (30/10), thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã giải trình trước Quốc hội về các vấn đề mà đại biểu quan tâm. Trong đó, nhấn mạnh những nỗ lực của Chính phủ trong minh bạch hoá thị trường vàng, tránh độc quyền; quản lý thị trường bất động sản, xử lý tình trạng giá nhà đất tăng cao…

Trong đó, Phó Thủ tướng đã làm rõ thêm các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thị trường vàng, bất động sản, giáo dục và xây dựng pháp luật. Thông tin về thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, giá vàng thế giới thời gian qua biến động mạnh, có thời điểm lên tới gần 4.400 USD/ouce.

"Tôi hỏi anh Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thì nói chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu", Phó Thủ tướng cho biết.

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân do biến động địa địa chính trị, chính sách kinh tế thương mại không nhất quán, do nước lớn định hình, có quyền lớn với nền kinh tế thế giới và vấn đề tâm lý của người dân trong nước.

Về giải pháp, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc; sửa đổi Nghị định 24, để bớt độc quyền vàng, đồng thời trình phương án thành lập sàn giao dịch vàng, với mục tiêu minh bạch hóa các giao dịch.

Thông tin thêm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay GDP của nước ta năm 2024 vào khoảng 12 triệu tỷ đồng thì tổng doanh số từ giao dịch vàng 9 tháng đầu năm 2025 là 23,3 nghìn tỷ đồng.

Về giá nhà đất tăng cao, biến động và rất khó mua, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang đưa ra nhiều giải pháp tổng thể. Trong đó, tập trung sửa đổi bổ sung một số quy định pháp luật về đất đai và thị trường bất động sản. Trong kỳ họp này sẽ trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong luật đất đai, trong đó có vấn đề định giá.

Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, hết sức kỳ vọng vào lĩnh vực nhà xã hội mục tiêu với mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030. Phó Thủ tướng dẫn báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết có 165 dự án đã hoàn thành, tức khoảng 117.000 căn hộ và tính tổng các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 thì chúng ta đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí sẽ vượt mục tiêu 1 triệu (nếu tính theo phần trăm).