Giá vàng bất ngờ tăng cực mạnh

Vào lúc 16h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn Doji, ACB, PNJ cũng tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 148,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC các doanh nghiệp ở mức 2 triệu đồng/lượng .

Vàng miếng SJC bất tăng mạnh trở lại.

Sau khi giảm gần 10 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 2 tuần, giá vàng tăng trở lại được. Nếu tính riêng trong tháng 10, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh trở lại. Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới bật tăng lên mốc 4.018 USD/ounce, tăng 115 USD so với chiều qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 128 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước bám sát theo đà tăng giảm của thế giới nhưng có mức tăng cao hơn mỗi lần điều chỉnh. Theo đó, vàng miếng SJC hiện đang cao hơn thế giới hơn 19 triệu đồng/lượng thay vì 15 triệu đồng/lượng như trước đây.

Về dài hạn, vàng thế giới vẫn được dự báo trong xu hướng đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị phức tạp, mâu thuẫn chính sách kinh tế giữa các nước đến cuộc đua về chuỗi cung ứng và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Thế giới có thể sẽ không giữ được các chính sách và quan hệ ổn định như thập kỷ trước. Đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng. Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD và nỗ lực giảm tỷ lệ nắm giữ vàng trong tài sản quốc gia của các nước cũng thúc đẩy vàng tăng giá.