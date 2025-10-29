Ngân hàng chỉ rõ nguyên nhân thẻ, tài khoản của khách hàng phát sinh giao dịch trừ tiền dù không sử dụng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi cảnh báo đến khách hàng về các hình thức thủ đoạn gian lận, lừa đảo mới và phổ biến hiện nay, theo đó kẻ gian có thể thực hiện các giao dịch quẹt thẻ chip nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Các thủ đoạn bao gồm:

Đánh tráo con chip trên thẻ vật lý: Đối tượng lợi dụng sơ hở khi khách hàng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân/ người khác để đánh tráo con chip thật trên thẻ bằng chip giả có hình dạng tương tự. Con chip thật bị mất tương tự như việc để mất/thất lạc thẻ nhưng khách hàng đang hiểu nhầm là vẫn đang cầm thẻ thật và giữ thẻ trên tay. Thực tế, khách hàng chỉ đang cầm phôi thẻ mà không có con chip thật. Sau đó, đối tượng sử dụng chip thật đã đánh cắp được để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ chip nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đánh cắp thông tin của ví điện tử gắn với thiết bị như Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Play: Đối tượng lừa đảo khách hàng cung cấp thông tin thẻ, OTP để số hóa thẻ trên các ví điện tử, sau đó thực hiện giao dịch gian lận liên tiếp giá trị cao.

Giả danh nhân viên ngân hàng: Đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng tiếp cận chủ thẻ để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan đến thẻ. Đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập đường link giả mạo có giao diện tương tự website của MSB rồi yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin thẻ và mã OTP. Nếu chủ thẻ thực hiện theo thì sẽ bị đánh cắp thông tin thẻ và phát sinh giao dịch trừ tiền trên thẻ.

Giả mạo tin nhắn từ ngân hàng: Đối tượng gửi tin nhắn SMS giả mạo nằm trong mục tin nhắn nhận từ ngân hàng để lừa khách hàng truy cập vào đường link giả mạo. Sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như tên, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, thông tin thẻ,… để chiếm đoạt tiền.

Trước tình hình trên, MSB khuyến cáo một số biện pháp để bảo mật thông tin thẻ:

- Không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV2, ngày hết hạn thẻ… cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

- Không giao thẻ cho người khác. Luôn để thẻ trong tầm kiểm soát khi giao dịch thanh toán thẻ.

- Chỉ cài đặt phần mềm được cung cấp bởi các đơn vị phát triển đáng tin cậy từ các cửa hàng ứng dụng chính thức như Google Play cho Android hoặc App Store cho iOS. Không bẻ khóa (jailbreak/ root) điện thoại; không cài đặt ứng dụng lạ/ không rõ nguồn gốc qua link hoặc QR lạ hoặc file gửi qua chat từ người lạ.Cài đặt và xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank được cung cấp bởi Google Play đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS.

- Quản lý hạn mức giao dịch thẻ trên ứng dụng MSB mBank tại mục: Dịch vụ thẻ > Chọn thẻ > Quản lý thẻ > Hạn mức và kênh giao dịch.

- Chủ động theo biến động số dư trên thẻ và tài khoản. Khóa thẻ ngay lập tức khi phát sinh giao dịch bất thường.

- Cập nhật thường xuyên thông tin các thủ đoạn lừa đảo, gian lận và tăng cường cảnh giác trong việc mở, sử dụng tài khoản ngân hàng.