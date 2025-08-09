Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Đưa thương hiệu Việt trở thành trụ cột của phát triển kinh tế bền vững

Sự kiện Made by Vietnam Day 2025 vừa chính thức được diễn ra tại Đài Truyền hình TP.HCM, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình tôn vinh thương hiệu Việt.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, do Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) thực hiện. Đến dự có các đồng chí Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM cùng Ông Trần Phú Lữ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu tư TP.HCM thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Vinh danh Made By VietNam Day 2025

Bước ra từ chương trình truyền hình MADE BY VIETNAM - Dấu ấn Thương hiệu Việt của HTV, sự kiện Made by Vietnam Day 2025 được tổ chức tại nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM đã nhận được sự đồng hành từ Trung tâm Phát triển Dịch vụ và Khai thác Hạ tầng Khoa học & Công nghệ (Bộ KH&CN), Chi hội Truyền thông số phía Nam (SVDCA), Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA), Văn phòng Miền Nam – Cục Sở hữu Trí tuệ, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), Tik Tok Shop Vietnam, Navee Media, Focus Media cùng nhiều đơn vị đối tác chiến lược trong lĩnh vực sáng tạo và thương hiệu.

Chuỗi sự kiện Made by Vietnam Day 2025 diễn ra xuyên suốt cả ngày, với nhiều hoạt động đa dạng và chuyên sâu. Trong đó nổi bật nhất là Diễn đàn Made by VietNam Forum, lần đầu tiên được tổ chức như một không gian kết nối chiến lược giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia, nơi các bên không chỉ lắng nghe mà còn đối thoại, phản biện và tương tác hai chiều.

Diễn đàn Made by Vietnam 2025

Ba phiên hội thảo chuyên đề đã mở đầu diễn đàn Made by Vietnam 2025, lần lượt khai phá những hướng phát triển cấp thiết cho thương hiệu Việt trong bối cảnh mới: “Cạnh Tranh bằng Sóng Xanh” tập trung vào chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh bền vững; “Sống Số để Sống Còn” bàn về hành trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động xây dựng thương hiệu; và “Thương Hiệu trong Thương Trường” đi sâu vào bản lĩnh thích ứng, sức sáng tạo và chiến lược định vị của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Các phiên chuyên đề quy tụ dàn diễn giả là chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức tư vấn chiến lược trong – ngoài nước, với sự góp mặt của Ninety Eight, Vietjet Air, Chi hội Blockchain TP.HCM, Schneider Electric Việt Nam, TikTok Shop Việt Nam, Focus Media Việt Nam, Mediworld, Cocoon, Phygital Labs cùng đại diện các doanh nghiệp Việt.

Tiếp nối là Phiên hội thảo toàn thể “Đón Sóng – Vươn Mình”, nơi định hình tư duy chiến lược cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới, với trọng tâm là Nghị quyết 68 và vai trò tiên phong của TP.HCM sau hợp nhất. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Văn Dũng đã có bài phát biểu định hướng, khẳng định quyết tâm đưa thương hiệu Việt trở thành trụ cột của phát triển kinh tế bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của thành phố trong công cuộc nâng tầm vị thế quốc gia thông qua thương hiệu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Văn Dũng tại phiên hội thảo toàn thể: “Đón Sóng – Vươn Mình”

Bên cạnh đó, cuộc thi Kiến tạo Thương hiệu Việt “The Future Brand 2025” cũng chính thức công bố Top 5 đội thi xuất sắc nhất, vượt qua hàng trăm đội dự thi từ khắp cả nước để bước vào vòng chung kết. Đây là những đại diện cho thế hệ trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo – thế hệ kế thừa và dẫn dắt thương hiệu Việt trong tương lai. Quán quân The Future Brand mùa đầu tiên thuộc về thương hiệu tương ớt Chilica với khát vọng đưa nông sản ớt Việt ra quốc tế.

Ban giám khảo vòng chung kết cuộc thi "The Future Brand 2025 - Kiến tạo thương hiệu Việt" trong khuôn khổ sự kiện "MADE BY VIETNAM DAY 2025"

Đại diện các chuyên gia đồng hành trong cuộc thi The Future Brand 2025

Vào buổi tối, Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt – Lần 1, năm 2025 là điểm kết khép lại hành trình một ngày đầy cảm hứng.

Lễ Vinh danh Dấu ấn Thương hiệu Việt – Lần 1, năm 2025

Lần đầu tiên, ca khúc chủ đề “Made by Vietnam” chính thức ra mắt, do nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ thể hiện với dàn hợp xướng chuyên nghiệp, nơi giao thoa giữa tinh thần kiến tạo mạnh mẽ và ý chí gìn giữ bản sắc Việt. Giai điệu mang đậm niềm tự hào thương hiệu Việt, được sáng tác dành riêng cho những con người đang từng ngày dựng xây đất nước. Đây sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho hành trình chinh phục một Việt Nam hùng cường – vững kinh tế, đậm bản sắc.

Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, Made by Vietnam không chỉ là một ngày lễ tôn vinh thương hiệu, mà nên trở thành một phong trào dài hạn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. HTV mong muốn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái truyền thông tích cực, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt đổi mới tư duy, chủ động xây dựng hình ảnh thương hiệu – không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc mà còn đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”. Ông kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành chất xúc tác để mỗi thương hiệu Việt bước ra thế giới bằng chính nội lực và câu chuyện của mình.

Ca khúc chủ đề “Made by Vietnam” chính thức được ra mắt với tinh thần kiến tạo mạnh mẽ và ý chí gìn giữ bản sắc Việt

Made by Vietnam Day 2025 không chỉ là một lễ vinh danh đơn thuần, mà là bản hoà ca tự hào của những thương hiệu mang đậm tinh thần Việt. Âm nhạc, hình ảnh và những thước phim giàu cảm xúc về hành trình bền bỉ của doanh nghiệp đã cùng nhau thắp sáng tinh thần “Made by Vietnam” – một Việt Nam không ngừng vươn lên bằng nội lực, bản sắc và khát vọng chinh phục. Đây không chỉ là sự kiện, mà là lời khẳng định mạnh mẽ cho giá trị và vị thế của thương hiệu Việt trên hành trình kiến tạo tương lai.

Ngay tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã chính thức công bố Made by Vietnam Day 2026 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 8/8/2026. Cánh cửa đã mở cho tất cả các doanh nghiệp Việt – hãy sẵn sàng tham gia, cùng tiếp tục lan tỏa cảm hứng, chung tay kiến tạo thương hiệu Việt, và truyền động lực cho một kỷ nguyên Made by Vietnam vững bền, bản lĩnh và tỏa sáng. Cổng đăng ký tại MadebyVietNam.org

Toàn bộ sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, đồng thời phát sóng song song trên ứng dụng HTVm, fanpage HTV Tin tức, và kênh YouTube HTV Tin tức, và được livestream trên toàn bộ nền tảng đa truyền thông của Đài Truyền hình TP.HCM và các đối tác giúp cộng đồng khán giả cả nước cùng theo dõi và kết nối.