HTV công bố Sự kiện “MADE BY VIETNAM DAY 2025 – Dấu ấn Thương hiệu Việt”

“MADE BY VIETNAM DAY 2025 – Dấu ấn Thương hiệu Việt”, là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức hướng đến doanh nghiệp Việt của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), truyền cảm hứng và vinh danh giá trị của nỗ lực kiến tạo thương hiệu Made by Việt Nam, vươn mình và chiếm lĩnh thị trường.

Sự kiện MADE BY VIETNAM DAY 2025 là chuỗi sự kiện đặc biệt, từ nguồn cảm hứng của chương trình truyền hình cùng tên Made By Viet Nam - Dấu ấn Thương hiệu Việt được phát sóng hàng tuần vào 18h10 tối thứ 6 trên HTV9 liên tục suốt 2 năm qua nhằm tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ và những dấu ấn nổi bật của các thương hiệu Việt trên chặng đường phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

Sự kiện Truyền cảm hứng và Vinh danh “MADE BY VIETNAM DAY 2025 – Dấu ấn Thương hiệu Việt”

Sự kiện Truyền cảm hứng và Vinh danh “MADE BY VIETNAM DAY 2025 – Dấu ấn Thương hiệu Việt” là chuỗi hoạt động gồm Hội thảo toàn thể, Triển lãm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư “Dấu ấn thương hiệu Việt - Made By Vietnam”, Cuộc thi “Kiến Tạo Thương Hiệu Việt - THE FUTURE BRAND 2025” và Đêm vinh danh và truyền cảm hứng Dấu ấn Thương hiệu Việt sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày 8/8.

Sự kiện thu hút sự tham dự, trao đổi của lãnh đạo TP.HCM, đại diện các đơn vị đối tác cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại Lễ công bố, Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM chia sẻ nguồn cảm hứng, mục đích và ý nghĩa sâu sắc của MADE BY VIETNAM DAY 2025 không chỉ là một sự kiện vinh danh thương hiệu Việt, mà còn một sự kiện Đa truyền thông, tạo thành không gian kết nối, lan tỏa cảm hứng, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững, khẳng định tinh thần tự hào và giá trị thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Câu chuyện về sự vươn mình của những dấu ấn thương hiệu Việt sẽ được truyền tải từ các tọa đàm, buổi biểu diễn bên trong nhà hát Đài truyền hình TP.HCM lên các nền tảng số và sóng của HTV và tiếp tục truyền đến các màn hình Led lớn tại các điểm tập trung đông người tại TP.HCM để bất cứ ai cũng có thể theo dõi được những giá trị ý nghĩa này.

Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM chia sẻ về nguồn cảm hứng của MADE BY VIETNAM DAY 2025

Bà Hồ Thị Quyên – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) – đã chia sẻ về ý nghĩa của Triển lãm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư “Dấu Ấn Thương Hiệu Việt - Made By Vietnam” tại Lễ công bố: Triển lãm được đặt tại Đường Nguyễn Huệ cùng màn hình DOOH 360 độ kết nối hợp nhất với nội dung từ nhà hát Đài truyền hình TP.HCM, hứa hẹn mang đến những cảm xúc khác biệt cho doanh nghiệp và người dân. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và kết nối trực tiếp với đối tác, người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Bà cũng giới thiệu Cuộc thi “Kiến Tạo Thương Hiệu Việt - THE FUTURE BRAND 2025” – sân chơi dành cho các thương hiệu trẻ, sáng tạo, giúp phát triển tiềm năng và mở rộng thị trường. Hoạt động kết nối giao thương và triển lãm trong khuôn khổ sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt. Những thương hiệu đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng giá trị cao để phát triển thương hiệu và cơ hội mang thương hiệu của mình ra thị trường quốc tế bởi sự hỗ trợ của ITPC.

Bà Hồ Thị Quyên – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) giới thiệu về Cuộc thi THE FUTURE BRAND 2025

Ông Phạm Bình An – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho biết nội dung các hội thảo trong sự kiện bám sát chủ trương của UBND TP.HCM, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành chuyên môn của Viện Nghiên cứu Phát triển trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Phạm Bình An – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM nhấn mạnh “Tinh thần Made By Vietnam” trong Chuỗi hội thảo

Bà Trần Thị Tân – Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop chia sẻ về hoạt động đồng hành cùng MADE BY VIETNAM DAY 2025 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ của Việt Nam phát triển qua nền tảng TikTok Shop. Bà nhấn mạnh cam kết của TikTok Shop với mục tiêu chắp cánh cho “Hàng Việt Vươn Mình”, khẳng định sự đồng hành của TikTok Shop với MADE BY VIETNAM DAY - đặc biệt là tại cuộc thi The Future Brand sẽ tạo nên bệ phóng vững chắc giúp các doanh nghiệp trẻ viết nên câu chuyện thành công mang đậm dấu ấn Việt.

Bà Trần Thị Tân – Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop chia sẻ về hoạt động đồng hành cùng MADE BY VIETNAM DAY 2025

Là một sự kiện Đa truyền thông kiểu mới của HTV, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV1, hiển thị trên hệ thống LED DOOH tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của HTV, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự hào về thương hiệu Việt đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.