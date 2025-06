Kiểm tra đột xuất công ty Minh Ngọc Group ở Hải Dương: Phát hiện hơn 900 mỹ phẩm, sữa tắm người lớn, trẻ em, chất tẩy rửa… quá hạn sử dụng

13 loại sản phẩm vi phạm bị thu giữ tại Công ty Minh Ngọc Group

926 sản phẩm vi phạm bị tạm giữ.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường Hải Dương vừa tổ chức kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc Group (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm tẩy rửa, chế phẩm diệt khuẩn...

Kết quả kiểm tra, xác minh, làm việc, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc Group kinh doanh 926 đơn vị hàng hóa là mỹ phẩm, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế là sửa tắm người lớn, sữa tắm trẻ em, serum dưỡng thể, kem nhuộm tóc, sữa rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay...

Tính đến thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa nêu trên đã quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa.

Hiện vụ việc đang trình Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Sản phẩm đồ ăn chế biến sẵn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ

Cũng trong chiều 5/6, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành giám sát tiêu hủy 424 sản phẩm sữa dinh dưỡng, gồm 100 túi thực phẩm bổ sung sữa bột béo New Milky, dạng bột đóng túi do Hàn Quốc sản xuất và 324 hộp thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng pha sẵn Aptamilk Kid do Thái Lan sản xuất.

Các sản phẩm trên bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình kiểm tra hộ kinh doanh sữa Ngọc Khánh 1 (phường Tân Bình, TP Hải Dương). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số sản phẩm là hàng hóa nhập lậu. Với vi phạm này, hộ kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng Hải Dương đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Thu trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (TP Hải Dương).

Tại đây phát hiện trên 3.700 sản phẩm là đồ ăn chế biến sẵn, được đóng trong các túi nilon in chữ nước ngoài, giá bán khá rẻ, hầu hết dưới 10.000 đồng/sản phẩm. Các sản phẩm được chủ cửa hàng tự ghi, như: bít tết BBQ, bít tết trâu nướng, bò Tây Tạng mini, bò ướt, cá cay các màu, chả cá xốt cay, đậu cá hải sản, mực nhồi thịt, sụn tai xào cay, thịt nướng nấm...

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với số hàng hóa trên. Toàn bộ số hàng hóa đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.