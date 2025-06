Tự nguyện thu hồi hàng trăm phiếu công bố mỹ phẩm: Bất thường?

Trước đó, Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (Quận 5, TPHCM) bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm do nhãn gốc sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố. Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Cty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai – đơn vị hợp tác và sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, chỉ số chống nắng thực tế trong sản phẩm chỉ đạt 4,8% so với số đăng ký và ghi trên bao bì sản phẩm.