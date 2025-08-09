[Infographic] Chi tiết vùng phát thải thấp ở TPHCM dự kiến cấm đăng ký xe xăng từ 2026

Nội dung: Hữu Huy. Đồ hoạ: Linh Anh, Theo tienphong.vn 20:33 09/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Theo nội dung đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) xây dựng, năm 2026, TPHCM sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố.

[Infographic] Chi tiết vùng phát thải thấp ở TPHCM dự kiến cấm đăng ký xe xăng từ 2026- Ảnh 1.

TP HCM đề xuất phân vùng hạn chế xe mô tô, xe máy chạy xăng
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày