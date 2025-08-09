eMagazine
[Infographic] Chi tiết vùng phát thải thấp ở TPHCM dự kiến cấm đăng ký xe xăng từ 2026
Nội dung: Hữu Huy. Đồ hoạ: Linh Anh,
Theo tienphong.vn
20:33 09/08/2025
Theo nội dung đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) xây dựng, năm 2026, TPHCM sẽ thí điểm lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố.
Hà Nội: Thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Cửa Nam
Các loại xe máy, ô tô nào sẽ bị cấm vào vùng phát thải thấp?
Theo
tienphong.vn
TP HCM đề xuất phân vùng hạn chế xe mô tô, xe máy chạy xăng
vùng phát thải thấp
Sống xanh - Chạy điện
[Infographic] Chi tiết vùng phát thải thấp ở TPHCM dự kiến cấm đăng ký xe xăng từ 2026
