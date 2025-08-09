Đường dây mang thai hộ vừa bị triệt phá: Bà trùm Quách Thị Thương nhận lương 1000 USD/tháng

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. cầm đầu.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Quách Thị Thương, 40 tuổi; Phạm Thị Hoài Thu, 38 tuổi và các đối tượng Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Ban chuyên án đã giải cứu thành công, an toàn đối với 11 cháu bé có độ tuổi từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Đây là con của các phụ nữ mang thai hộ trong đường dây và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan công an nhận định đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động mang tính chất quốc tế với phạm vi xuyên quốc gia, có tổ chức quy mô lớn và liên quan đến nhiều đối tượng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng trong đường dây mang thai hộ - Ảnh: CAND

Thông tin trên CAND cho hay, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối năm 2021, Thương sử dụng tài khoản zalo “Coca” (sau đó đổi tên thành “Pepsi”) được một đối tượng người Trung Quốc, tên là “Wang” không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản zalo có tên “Andy” kết bạn, làm quen.

Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ tốt để mang thai hộ; tìm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Ngoài ra, Phạm Thị Hoài Thu là đối tượng đã từng mang thai hộ (sử dụng tài khoản zalo “Autumn”) được thuê để làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các người này sinh con trong các bệnh viện ở Việt Nam.

Bà trùm người Việt lĩnh lương 1.000 USD/tháng

Sau khi phát hiện đường dây mang thai hộ, các trinh sát Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ trong nhiều ngày liên tục và xác định được nhiều đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây.

Cục Cảnh sát hình sự nhận định, 2 đối tượng Thương và Thu giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây tại Việt Nam. Đến ngày 15/7, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, triệu tập các đối tượng liên quan.

Thông tin trên Vietnamnet dẫn lời khai của kẻ cầm đầu Quách Thị Thương cho hay đã tổ chức khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận thực hiện khoảng 40 ca, thu lợi 345 triệu đồng.

Thương được Wang trả lương 1.000 USD/tháng, Thu được trả 500 USD/tháng, còn mỗi phụ nữ mang thai hộ được trả từ 300-400 triệu đồng/ca.

Các đối tượng đưa phụ nữ sang Campuchia hoặc Trung Quốc để cấy phôi, sau đó trở về Việt Nam dưỡng thai và sinh con. Toàn bộ giao dịch tài chính được thực hiện qua tài khoản trung gian, không sử dụng tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Công an giải cứu 11 cháu bé sơ sinh - Ảnh: Tiền Phong

Ban chuyên án đã xác định có 11 đối tượng nữ người Việt Nam từng là những trường hợp đã nhận mang thai hộ trước đây thuộc đường dây, do hoàn cảnh khó khăn nên tiếp tục liên hệ và được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh của người mang thai hộ khác để được trả công số tiền từ 570 - 750 nghìn đồng/ngày.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, ba đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 25/5/2025, theo chỉ đạo của một mắt xích khác trong đường dây tên "Tiểu Lộ", để nhận một trẻ sơ sinh đã thuê mang thai hộ. Khi đang chờ hoàn tất giấy tờ tại Đại sứ quán Trung Quốc thì bị phát hiện và kiểm tra.

11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát hình sự đã có văn bản đề nghị Cục bảo vệ bà mẹ, trẻ em Bộ Y tế và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ, chăm sóc các cháu trong quá trình điều tra.