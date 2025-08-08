Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia giá 2,5 tỷ đồng/ca

Một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và công an nhiều địa phương trong cả nước triệt phá. Đường dây liên quan đến nhiều quốc gia Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhiều phụ nữ Việt Nam đã được các đối tượng thuê mang thai hộ. Hiện đã xác định có hơn 100 em bé sơ sinh liên quan đến đường dây này.

Em bé nhỏ nhất mới 15 ngày tuổi, em lớn nhất 6 tháng tuổi. Ngay khi các em chào đời, em sẽ được đưa đi khỏi người mẹ mang thai hộ. Theo các đối tượng, đây là cách để tránh tình huống người mẹ mang thai hộ có tình cảm với em bé rồi mang em bỏ trốn.

Những người chăm sóc các em ở đây đều là bảo mẫu, được thuê từ 17-20 triệu đồng/tháng, nhận các em ngay từ khi các em vừa chào đời. Những phụ nữ này đều biết đây là những em bé được những phụ nữ Việt Nam mang thai hộ.

Tiền lương đối tượng người Trung Quốc sẽ trả cho những cô gái Việt Nam mang thai hộ sẽ được trả theo từng mốc thời gian, đến khi sinh con xong, các cô gái sẽ nhận 300 triệu đồng. Tuy nhiên, theo điều tra của lực lượng công an, đối tượng cầm đầu người Trung Quốc nhận của các gia đình khoảng 2 - 2,5 tỷ đồng. Phía Việt Nam có một đối tượng cầm đầu là một phụ nữ có chồng người Trung Quốc.

Đây cũng là đường dây mang thai hộ có cách thức điều hành hoàn toàn khác biệt so với những đường dây trước đây bị triệt phá. Mỗi đối tượng làm một công đoạn và hạn chế biết nhau.

Theo Thượng tá Đặng Mạnh Hùng, Phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an: Các đối tượng cầm đầu là các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng mạng lưới chân rết ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam để tìm kiếm những phụ nữ có điều kiện, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền. Các đối tượng thực hiện việc trao đổi thông tin để thực hiện các chỉ đạo, điều hành của đối tượng cầm đầu thông qua các nhóm chat của mạng xã hội.

''Trong vụ án này, đã giải cứu được 11 cháu bé có độ tuổi từ 7 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Các cháu bé hiện đang được nuôi dưỡng chăm sóc ở môi trường có đủ điều kiện tốt cho sự phát triển của các cháu. Hàng ngày có cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các cháu cho đến khi chúng tôi xác định được thân nhân thì sẽ bàn giao theo quy định. Đối với các cháu không xác định được thân nhân sẽ được đưa đến các Trung tâm bảo trợ để tiếp tục nuôi dưỡng'', Thượng tá Đặng Mạnh Hùng thông tin.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Thế nhưng, nhiều đối tượng lợi dụng chính sách nhân đạo này tạo thành một thế giới ngầm để kiếm tiền, trục lợi trên chính sức khỏe của người phụ nữ, để lại nhiều hệ lụy và tiềm ẩn nguy cơ của nhiều loại tội phạm mua bán người khác.



