Phim mới của "nữ hoàng cảnh nóng" Hàn Quốc chinh phục khán giả Việt

Cách đây không lâu, bộ phim truyền hình Khóa học yêu cấp tốc (Crash course in romance) do Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho đóng chính đã tạo ra được một cơn sốt khá lớn. Và bây giờ, "nữ hoàng cảnh nóng" tiếp tục khẳng định sức hút của mình với tác phẩm mới Kill Boksoon.

Hiện tại, Kill Boksoon đang giữ vị trí số 1 trong danh sách 10 phim lẻ được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam. Nhân vật chính của Kill Boksoon là Gil Bok Soon (Jeon Do Yeon), một sát thủ huyền thoại ở M.K. Ent - tổ chức chuyên giết thuê hàng đầu do Cha Min Kyu (Sol Kyung Gu) lãnh đạo.

Kill Boksoon đang dẫn đầu trong danh sách 10 phim lẻ được xem nhiều nhất tại Netflix Việt Nam - nguồn: Netflix

Với cô, việc ám sát các mục tiêu là chuyện quá dễ dàng. Tỷ lệ thành công khi làm nhiệm vụ của Gil Bok Soon lên tới 100%. Nếu vậy, điều gì có thể làm khó cô? Đáp án chính là việc nuôi dạy cô con gái tuổi teen.

Sự kịch tính của bộ phim đến khi Gil Bok Soon do dự trong việc gia hạn hợp đồng với công ty. Việc này làm mối quan hệ giữa Gil Bok Soon và Cha Min Kyu không còn êm đẹp. Cuối cùng, cô bị cuốn vào một cuộc đối đầu hiểm nguy.

Jeon Do Yeon hóa thân thành sát thủ hàng đầu trong Kill Boksoon - nguồn: Netflix

Ngoài Jeon Do Yeon và Sol Kyung Gu, Kill Boksoon còn có sự góp mặt của 2 gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn là Koo Kyo Hwan cùng với Esom.

Bộ phim Kill Boksoon hiện đang được chiếu trên Netflix.

Nguồn: Netflix