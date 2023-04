Lee Do Hyun tiết lộ về lần đầu gặp Lim Ji Yeon, còn từng ra mặt bênh vực khi mỹ nhân The Glory bị nghi ác như phim

Đúng ngày "Cá tháng Tư", Dispatch lại bất ngờ tung loạt ảnh hẹn hò của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon, cặp chị - em quen biết nhau nhờ The Glory. Rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận thông tin, cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ khán giả.



Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận hẹn hò sau khi bị khui (Ảnh: Dispatch)

Trước thông tin này, netizen đã lục lại những sự kiện quảng bá, phỏng vấn cho The Glory và phát hiện ra những lần Lee Do Hyun nhắc về đối phương. Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, nam chính The Glory đã nhắc đến lần đầu tiên gặp Lim Ji Yeon trên phim trường (trước đó cũng mới chỉ gặp ở buổi đọc kịch bản). Anh cho biết đó là khi quay cảnh Yeon Jin đến phòng khám của Yeo Jeong để tìm Hye Jeong. Khi thấy hai đàn chị diễn cảnh "khẩu chiến", Lee Do Hyun thậm chí đã… rất sợ và chỉ biết cúi đầu. Xem lại hậu trường phim sẽ thấy ở phân cảnh này, Lee Do Hyun thậm chí đã đứng nép một góc ở cạnh các nhân viên đoàn phim vì… rén.

Lee Do Hyun chia sẻ về lần đầu chính thức gặp mặt Lim Ji Yeon (Ảnh: Facebook)

Anh còn nép sau máy quay vì quá "rén" (Ảnh: Facebook)

Mới lần đầu gặp trực tiếp (không tính lần cả ekip gặp nhau để đọc kịch bản) đã "rén" bạn gái như vậy nhưng dường như Lee Do Hyun không hề có ấn tượng xấu về Lim Ji Yeon. Thậm chí tại họp báo phim, khi phóng viên nhắc về việc Lim Ji Yeon bị đồn "ác như trên phim", anh lập tức lên tiếng bênh vực. Trong khi tiền bối Kang Hyun Nam còn bông đùa rằng mình không tin Lim Ji Yeon hiền thì Lee Do Hyun ra sức giải thích: "Là do chị ấy diễn giỏi thôi." Thêm vào đó anh còn quay sang động viên Lim Ji Yeon hãy "cố lên". Rõ ràng là hai người lộ quá nhiều "hint" hẹn hò. Chỉ là khán giả không thấy đó thôi!

Lee Do Hyun ra mặt bênh bạn gái (Ảnh: Facebook)

