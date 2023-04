Nữ hoàng cảnh nóng đã 50 tuổi vẫn còn đóng phim quá bạo, visual ăn đứt thời gây tranh cãi vì "yêu trai trẻ"

Ngay sau thành công của Khoá Học Yêu Cấp Tốc, "nữ hoàng cảnh nóng" Jeon Do Yeon tái xuất màn ảnh với bộ phim Kill Boksoon. Khác hẳn với hình ảnh "bà thím" trước đó, lần này Jeon Do Yeon trở lại với hình ảnh quen thuộc của mình, một người phụ nữ táo bạo, cuồng nhiệt.



Nguồn ảnh: Netflix

Đặc biệt trong phim, cô còn có một cảnh nóng với bạn diễn kém tuổi. Tuy phân cảnh này thua xa những bộ phim ngày trẻ của Jeon Do Yeon về "độ bạo" nhưng vẫn khiến khán giả phải bất ngờ. Ở tuổi 50, Jeon Do Yeon vẫn sẵn sàng cởi đồ, để lộ toàn bộ tấm lưng trần và nói những lời thoại khiến người xem "ngượng giùm".

Cảnh nóng của Jeon Do Yeon ở Kill Boksoon (Ảnh: Netflix)

Ngoài cảnh nóng, màn tái xuất của Jeon Do Yeon ở Kill Boksoon còn gây bất ngờ cho khán giả bởi ngoại hình ấn tượng của cô. Cách đây không lâu, nữ hoàng cảnh nóng mới bị chê bai ngoại hình ở bộ phim Khoá Học Yêu Cấp Tốc. Khán giả cho rằng cô đã quá già cho vai diễn phụ nữ tuổi 40, trông cứ như "mẹ của nam chính". Sang Kill Boksoon, khán giả được thấy một Jeon Do Yeon tràn đầy sức sống, dĩ nhiên không quá tươi trẻ ở tuổi 50 nhưng thân hình vẫn quyến rũ, khí chất hiếm người theo kịp.

Nhan sắc tuổi 50 của Jeon Do Yeon ở Kill Boksoon (Ảnh: Netflix)

Ở Kill Boksoon, Jeon Do Yeon vào vai Gil Bok Soon, một bà mẹ đơn thân bình thường đang chăm lo cho cô con gái 15 tuổi của mình. Đồng thời cô cũng là một sát thủ chuyện nghiệp, với tỷ lệ thành công 100% trong các phi vụ. Gil Bok Soon đã nỗ lực hết mình cho M.K. Ent, công ty chuyện nhận các phi vụ ám sát. Với cô, giết người là chuyện dễ dàng nhưng nuôi dạy con gái lại quá khó khăn.



Hai hình ảnh đối lập của nữ chính trong phim (Nguồn ảnh: Netflix)

Tổng hợp