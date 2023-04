Lee Do Hyun thường làm điều này với bạn diễn nữ nhưng lại né Song Hye Kyo, phải chăng vì sợ Lim Ji Yeon ghen?

Ngay sau khi Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun xác nhận việc hẹn hò nhờ quen biết ở The Glory, những câu chuyện bên lề giữa hai người cũng được nhắc lại. Đặc biệt, khán giả còn soi ra một sự thay đổi trong thói quen làm việc của Lee Do Hyun sau khi tìm được tình yêu.



Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hẹn hò (Ảnh: Naver)

Cụ thể trước đây Lee Do Hyun thường đăng ảnh chụp chung với bạn diễn nữ (hậu trường, poster phim) để quảng bá cho dự án phim hoặc chỉ đơn giản là giữ lại kỷ niệm. Đây gần như đã trở thành một thông lệ kể từ khi Lee Do Hyun mở tài khoản Instagram đến giờ. Đặc biệt nhất, với bạn diễn IU của Hotel Del Luna, anh không chỉ đăng hình hậu trường mà còn chia sẻ cả clip tại concert của cô cũng như xe cafe mà đàn chị gửi cho mình.

Lee Do Hyun từng đăng ảnh chụp chung với Kim Yoo Jung (phim Cô Tiên Dọn Dẹp)

Với Go Min Si (phim Youth Of May)

Với đàn chị Kim Ha Neul (phim Trở Lại Tuổi 18)

Với đàn chị Im Soo Jung (phim Melancholia)

Và với IU (phim Hotel Del Luna)

Lại là IU

Và tiếp tục là IU (khi IU gửi xe cafe ủng hộ Lee Do Hyun) - Ảnh: Instagram nhân vật

Tuy nhiên cho tới The Glory, anh lại không đăng bất kỳ hình ảnh chụp chung nào với Song Hye Kyo. Thậm chí anh còn không đăng poster phim hay hình ảnh tập thể nào mà chỉ nhắc khán giả xem phim bằng ảnh cá nhân của mình. Điều này khiến khán giả khá tò mò, không biết lý do là gì. Cho đến khi việc hẹn hò được xác nhận kèm theo thông tin hai người yêu nhau từ khi ghi hình The Glory, khán giả mới bắt đầu "đoán già đoán non". Nhiều người cho rằng vì có "nóc nhà" nên Lee Do Hyun mới bỏ luôn cả thói quen đăng ảnh bạn diễn nữ của mình.



Lee Do Hyun chỉ đăng ảnh cá nhân không đăng ảnh đàn chị Song Hye Kyo trong quá trình quảng bá The Glory - Ảnh chụp màn hình

Phải chăng vì giờ đây anh đã có "nóc nhà" của riêng mình? - Ảnh: Netflix

