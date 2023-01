Phim mới của Hyun Bin đạt 1 triệu người xem sau 1 tuần công chiếu

Theo Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, The Point Men chính thức đạt tổng số 1.023.232 khán giả tới xem vào ngày 24/1, sau một tuần kể từ ngày phát hành. Bộ phim hành động có sự tham gia của Huyn Bin đã thống trị phòng vé Hàn Quốc trong dịp Tết Nguyên đán.

The Point Men kể câu chuyện của một nhà ngoại giao và một đặc vụ của cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) mạo hiểm mạng sống để cứu những con tin người Hàn Quốc bị Taliban bắt cóc. Phim do Im Soon Rye đạo diễn, có sự tham gia của Hyun Bin, Hwang Jung Min và Kang Ki Young.

Ra rạp đầu tiên tại Hàn Quốc nhưng The Point Men đã được lên kế hoạch để công chiếu ở cả My và Canada vào ngày 27/1 tới. Người hâm mộ đặt kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục được công chúng quan tâm ở thị trường nước ngoài.

Tỏng những ngày Tết truyền thống vừa qua, ông xã của Son Ye Jin liên tục bận rộn với công việc. Anh cùng đồng nghiệp góp mặt trong các sự kiện chào rạp của The Point Men. Vào ngày 25/1 tới, Hyun Bin sẽ lên đường sang Latvia để ghi hình cho dự án Cáp Nhĩ Tân.