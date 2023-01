Cuộc đua bán vé ngày Tết: Trấn Thành gây bất ngờ với con số công bố trước Chị Chị Em Em 2

Sau ba ngày Tết, phòng vé Việt ghi nhận con số ấn tượng nhờ thành tích của Nhà Bà Nữ. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, sản xuất đã thu được 82 tỷ đồng. Như vậy mỗi ngày Nhà Bà Nữ thu gần 27 tỷ đồng. Bộ phim được đánh giá giúp vực dậy phòng vé sau một năm thất bát.

3 ngày Tết doanh thu phòng vé đạt hơn 100 tỷ

Mùa phim Tết năm nay lần đầu ghi nhận số phim phát hành ít ỏi. Chỉ có hai tác phẩm nội địa được công chiếu gồm Nhà Bà Nữ và Chị Chị Em Em 2. 5 bộ phim ngoại còn lại thì có đến 3 phim đã được công chiếu trước Tết do đó đã giảm sức hút. Với hai phim ngoại phát hành đúng vào dịp Tết lại không phải bom tấn hay chất lượng cao để thu hút khán giả. Do đó, mùa phim Tết năm nay thực sự thuộc về Nhà Bà Nữ và Chị Chị Em Em 2.

Minh Hằng và Ngọc Trinh trong Chị Chị Em Em 2

Theo số liệu của Boxoffice, đơn vị quan sát vé độc lập, Nhà Bà Nữ hiện thu được 82 tỷ đồng, theo sau là Chị Chị Em Em 2 với 21 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày Nhà Bà Nữ đạt 27 tỷ đồng, Chị Chị Em Em 2 thu 7 tỷ đồng. Đứng thứ ba là Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến Từ LonDon với hơn 2 tỷ/ngày. Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng ở vị trí thứ 4 với khoảng 1,7 tỷ/ ngày. Avatar: Dòng Chảy Của Nước dù đã chiếu 1 tháng, vẫn thu hơn 800 triệu đồng mỗi ngày Tết. Bộ phim của James Cameron hiện đã đạt 267 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam.

Như vậy trong 3 ngày Tết, phòng vé đạt hơn 109 tỷ đồng. Con số này chứng tỏ sự tăng trưởng đáng kể của doanh thu mùa phim Tết năm nay so với 2022. Cụ thể doanh thu mùa phim Tết 2023 gấp hơn 2 lần năm 2022.

Năm 2022, có 4 phim Việt cùng phát hành nhưng mỗi ngày phòng vé chỉ thu được trung bình 15 tỷ đồng. Doanh thu của 3 ngày Tết của năm 2022 chỉ bằng một ngày Tết năm 2023.

Tên tuổi của Trấn Thành góp phần hút khán giả đến với Nhà Bà Nữ

Doanh thu tốt của Nhà Bà Nữ và Chị Chị Em Em 2 cũng thêm một lần nữa chứng tỏ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, phim Việt luôn được khán giả ưu ái lựa chọn, miễn sao chất lượng không quá tệ.

Các thống kê trước đây đều cho thấy nhiều phim Việt dễ dàng đạt trăm tỷ vào dịp Tết như Siêu Sao Siêu Ngố (109 tỷ - năm 2018), Cua Lại Vợ Bầu (191,8 tỷ - 2019) và Trạng Quỳnh (100 tỷ), Gái Già Lắm Chiêu 3 (165 tỷ-2020).

Nhà Bà Nữ đủ sức kéo khán giả đến rạp

Trao đổi với chúng tôi, ông Thái Dương đại diện của Lotte cho hay doanh thu rạp phim năm nay tăng hơn năm ngoái do thói quen ra rạp của khán giả đã được thiết lập lại sau hơn một năm ổn định dịch bệnh. Năm 2022, tháng 12 rạp mới chính thức mở cửa sau thời gian dài đóng băng. Vì vậy mùa Tết 2022 nối liền ngay sau đó là bất lợi lớn bởi tâm lý khán giả vẫn e dè khi đến nơi công cộng.

Lê Giang có mặt ở cả hai phim chiếu Tết năm nay

Chưa kể, các bộ phim chiếu Tết năm 2022 như 1990, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký... đều không phải mới mẻ với khán giả, trước đó phải đã quảng bá nhiều và dời lịch cũng không ít lần.

Không những thế, thói quen đi xem phim rạp của khán giả cũng thay đổi hoặc mất đi, thay vì ra rạp, họ chọn xem online, phát hành trên VOD (dịch vụ theo yêu cầu).

Lý giải về việc rạp phim Tết năm nay đạt doanh thu tốt, đại diện Lotte cho rằng phần lớn do chất lượng cửa hai bộ phim nội địa, đặc biệt là Nhà Bà Nữ.

Theo ông, chiến thắng của Nhà Bà Nữ đã được các cụm rạp dự đoán trước. Ngay khi chưa công chiếu chính thức, bộ phim do Trấn Thành cầm trịch đã có lượng bán vé ấn tượng gấp 4 lần so với Chị Chị Em Em 2.

Ông cho rằng bộ phim của Trấn Thành hội tụ những yếu tố cần và đủ để có doanh thu trăm tỷ. Vì thế Nhà Bà Nữ đã góp phần kéo người xem đến rạp sau thời gian ảm đạm và khán giả mất niềm tin vì phim Việt.

Theo quan điểm từ đại diện của Lotte, Nhà bà Nữ phù hợp với không khí Tết bởi bộ phim khai thác đề tài về gia đình, mối quan hệ giữa mẹ con, mẹ vợ và con rể… được khai thác khá chân thực, gần gũi với đời sống. Đây là sở trường của Trấn Thành, từng góp phần giúp Bố Già thu hơn 400 tỷ đồng. Những mảng miếng hài cũng mang lại tiếng cười cho khán giả nhưng không bị nhảm.

Bên cạnh nội dung khá, Nhà Bà Nữ còn có lợi thế là tên tuổi của Trấn Thành. Là ngôi sao giải trí hàng đầu, có lượng fan đông đảo, từng được khán giả yêu mến qua Bố Già nên hẳn nhiên Trấn Thành giữ vị trí quan trọng như thỏi nam châm hút người xem đến với Nhà Bà Nữ.

Uyển Ân - em gái Trấn Thành - đảm nhận vai chính của Nhà Bà Nữ

Với đà tăng trưởng như hiện tại, Nhà Bà Nữ sẽ nhanh chóng đạt 100 tỷ đồng và con số 200 tỷ đồng thì bộ phim của Trấn Thành cũng có thể có được trong tầm tay.

Minh Hằng có giúp Chị Chị Em Em 2 vượt khó?

Trong khi đó, Chị Chị Em Em 2 cũng sở hữu hai cái tên đình đám Minh Hằng, Ngọc Trinh. Riêng "bé Heo" được đánh giá đang ở độ chín của nghề. Cô thuyết phục khán giả khi xuất hiện trên màn ảnh với nhan sắc, thần thái sang chảnh cùng lối diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự nhiên và kỹ thuật.

Bộ phim của Vũ Ngọc Đãng dù chưa xuất sắc nhưng cũng có những ưu điểm như bối cảnh, trang phục đẹp, nội dung có nhiều nút thắt. Hiện tại, mỗi ngày Tết, phim thu gần 7 tỷ đồng. Đây cũng là con số khả quan và có tiềm năng để vươn lên ở những ngày tiếp theo.

Thực tế cho thấy số suất chiếu sau mỗi ngày Tết của Chị Chị Em Em 2 đều được điều chỉnh theo xu hướng tăng lên. Nếu ngày mùng Hai so với mùng Một tăng khoảng 59 suất. Mùng Ba lại tăng 198 suất so với mùng Hai. Nếu so với Nhà Bà Nữ, con số tăng này khá nhỏ nhưng điều đó cũng cho thấy khả năng tiến triển, mở rộng khán giả trong những ngày tiếp theo của Chị Chị Em Em 2.

Minh Hằng tỏa sáng trong phim

Đại diện Lotte cho rằng: "Bộ phim của Vũ Ngọc Đãng cũng là tác phẩm khá tốt nên có thể sẽ đạt doanh thu khả quan hơn ở những ngày tiếp theo khi hầu hết khán giả đã xem Nhà Bà Nữ. Họ có thể sẽ chọn xem Chị Chị Em Em cho lần ra rạp sau đó vì kỳ nghỉ lễ còn kéo dài. Nhà Bà Nữ hấp dẫn nhưng cũng không ai xem lại một bộ phim 2-3 lần cả. Vì vậy bộ phim do Minh Hằng đóng chính có thể vẫn đạt doanh thu tốt, đủ thu hồi vốn và sinh lời".