Vũ Ngọc Đãng – Will Vũ: Chúng tôi không ngại đối đầu phim của Trấn Thành

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ có cuộc trò chuyện với chúng tôi vào ngày đầu năm mới xoay quanh bộ phim Chị chị em em 2. Trong khi nhà sản xuất sinh năm 1992 tỏ ra thận trọng khi dự đoán doanh thu, Vũ Ngọc Đãng lại tự tin khẳng định bộ phim của anh sẽ chiến thắng phòng vé, kể cả khi đối đầu với Nhà bà Nữ do Trấn Thành cầm trịch.







Vũ Ngọc Đãng: "Phim Chị chị em em sẽ dẫn đầu phòng vé mùa Tết"

Lần đầu hợp tác cùng nhau, với anh Vũ Ngọc Đãng lại là lần đầu tiên thực hiện một dự án điện ảnh có kinh phí lớn, hai anh đặt kỳ vọng gì ở Chị chị em em 2?

Vũ Ngọc Đãng: Trước giờ tôi chỉ làm phim kinh phí thấp. Khi Will mời làm phim với vốn đầu tư lớn như bom tấn nên nghe xong tôi sốc luôn.

Will Vũ: Khi thực hiện phim này tôi cũng có kỳ vọng vì phát hành trong mùa Tết. Nhưng thời điểm này rất khó đoán, mình đưa ra kỳ vọng nào cũng có thể không đúng. Thôi đành chờ phim ra mắt để xem tình hình thực tế.

Vũ Ngọc Đãng: Còn tôi rất kỳ vọng, tự tin về phim. Bản thân tôi nhận được nhiều lời mời trong năm qua, dự án nào cảm thấy không chắc ăn, tôi từ chối luôn. Khi làm phim tôi luôn tự tin. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với khán giả khi ra rạp là trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ, khác biệt. Chị chị em em 2 sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả. Phim có những cảnh quay, không khí, tiết tấu, nhịp điệu phim… mà ở Việt Nam chưa từng có.

Will Vũ: Thực ra tôi nói khó đoán vì Chị chị em em 2 và Nhà bà Nữ là 2 màu sắc khác nhau. Các mùa phim năm trước đa số là phim hài, na ná nhau. Tết năm nay các phim khác nhau, tôi không biết trend của khán giả là thế nào. Nhưng chúng tôi tự tin cách kể của Chị chị em em 2 rất mới lạ và hy vọng khán giả trẻ sẽ thích.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi nghĩ rằng đa số phim dựa theo tên ngôi sao để bán vé. Bộ phim của tôi ngoài tên tuổi của các ngôi sao như Minh Hằng, Ngọc Trinh thì ngôi sao lớn nhất chính là bộ phim. Khán giả sẽ xem phim vì chính bộ phim.

Trong mùa phim Tết, Chị chị em em 2 đối đầu trực tiếp với Nhà bà Nữ. Tương quan giữa hai đối thủ theo nhận định của hai anh?

Vũ Ngọc Đãng: Nhà bà Nữ có Lê Giang thì Chị chị em em cũng có. Phim Trấn Thành có hài thì bên này cũng có, bên đó có drama thì bên này cũng không thiếu drama. Nhưng có một thứ các bên khác không có đó là sự hoành tráng, đưa mọi người về thời Pháp năm 1930. Xem các phim khác mọi người sẽ thấy ở đâu đó rồi. Tôi tự tin khán giả xem phim mình sẽ có cảm giác mới lạ, chưa từng thấy ở phim nào.

Dù vậy tôi nghĩ chúng tôi không đối đầu đâu. Trên Facebook, tôi đã viết thực tâm chúc phim Nhà bà Nữ thắng. Trong kỳ nghỉ Tết dài, nếu các phim đều hay khán giả sẽ xem hết. Tôi nghĩ Chị chị em em cực kỳ giải trí, hợp với mùa Tết.

Will Vũ: Tôi không ngại việc đối đầu. Tôi chỉ ngại yếu tố thị trường. Theo tính toán, ngày mùng 1 Tết sẽ chia khoảng 500 tỷ cho các phim nhưng theo tôi miếng bánh năm nay sẽ giảm, còn khoảng 300 tỷ thôi. Đó mới là điều tôi quan ngại nhất.

Vũ Ngọc Đãng: Will là nhà sản xuất nên sẽ lý trí hơn tôi. Will nghĩ đời sống khó khăn sau dịch nên mọi người ít ra rạp. Tôi lại nghĩ càng khó khăn, khán giả sẽ ra rạp giải trí để quên thực tại buồn. Năm nay biết đâu doanh thu lại vượt bậc. Như năm Bố già phát hành, dịch đầu năm, cuối năm dịch như vậy mà vẫn đạt 400 tỷ.

Theo hai anh, thị trường phim Tết năm nay liệu có khả quan sau một năm khán giả mất niềm tin với phim Việt vì nhiều bộ phim ra mắt bị đánh giá thảm họa?

Vũ Ngọc Đãng: Tôi nghĩ một bộ phim ra rạp và thất bại thì vấn đề đầu tiên nằm ở bộ phim. Bộ phim đó phải có vấn đề. Vấn đề có thể ở chất lượng, đề tài hoặc phát hành… Qua một năm thất bại, người làm điện ảnh Việt cần nhìn nhận thẳng thắn về cách làm phim của mình, chứ không nên đổ thừa cho khán giả được. Khán giả luôn rất khách quan, phim hay thì xem thôi, Không có lý do gì để không xem một phim hay cả.

Will Vũ: Thực tế tôi thấy năm vừa qua có nhiều phim cũ mang ra phát hành lại, không có nhiều phim chất lượng nên đã kéo cả thị trường đi xuống.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi thấy có điều tệ là quá nhiều phim webdrama đã được nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành đem ra chiếu rạp. Thành ra khán giả ra rạp xem 10 phim thì trúng 7 phim dở thì sẽ có định kiến phim Việt chất lượng kém, nản lòng và không muốn xem phim Việt nữa.

Năm nay, nếu có một lời cầu mong, tôi mong các nhà sản xuất, đầu tư và nhà phát hành đừng tham nữa. Phim nào chiếu mạng hãy cứ chiếu mạng, đừng mang ra rạp. Thực ra mang ra rạp, chỉ ăn được một miếng nhỏ xíu nhưng hại cả một nền điện ảnh, hại cả đường dài của người làm nghề. Có những bạn làm phim đầu tay mà đã chất lượng tệ thì ai dám mời làm phim tiếp theo. Như vậy tham thì thâm. Nếu làm phim đàng hoàng, đúng chất lượng phim điện ảnh thì sự nghiệp mới đi lên.

Không chỉ phim thảm họa, có những phim được đầu tư lớn, chuyên nghiệp như Thanh Sói của Ngô Thanh Vân vẫn thất bại?

Vũ Ngọc Đãng: Tôi vẫn nghĩ phim thất bại là có lý do của nó. Người làm phim phải biết lý do mình thất bại. Tôi không nói xấu phim đồng nghiệp nhưng khi xem, tôi biết lý do phim thất bại.

Will Vũ: Cá nhân tôi thấy Thanh Sói là bộ phim tốt, không đáng nhận kết quả như vậy. Tôi thấy có cái sai đó là chiến lược về phát hành.

Hai anh có thể dự đoán về doanh thu phim Chị chị em em?

Vũ Ngọc Đãng: Một khi bộ phim đã ra rạp rồi mình cũng không can thiệp được gì. Mình có thể làm bộ phim hay hoặc dở, người thắng là biết khán giả muốn gì.

Wii Vũ: Không ai muốn mình thua, nhưng thị trường khó đoán vì thế tôi không dám kỳ vọng nhiều.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi tự tin về phim lắm. Tôi tin 100% phim sẽ thắng. Làm kịch bản còn không sợ thì bây giờ có gì phải lo. Bây giờ biết được bài của đối thủ rồi có gì mà sợ.

Wii Vũ: Còn tôi làm về kinh tế số liệu nên mọi thứ phải thận trọng nên sẽ nghĩ khác anh Đãng.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi dự đoán Chị chị em em sẽ thu trên 200 tỷ, dẫn đầu phòng vé. Có thể ngày 1,2 3 sẽ thua Nhà bà Nữ nhưng sau mùng 4 sẽ vượt lên.

Nhà sản xuất sinh năm 1992 cho biết anh xem phim của Vũ Ngọc Đãng từ nhỏ và luôn chờ cơ hội để làm việc với anh.





Vũ Ngọc Đãng: "Tôi không sợ phim gây tranh cãi vì có tranh cãi nghĩa là được chú ý"

Chị chị em em được khen về đầu tư nhưng cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng trang phục của Tư Nhị do Ngọc Trinh thể hiện mặc quá hở hang?

Vũ Ngọc Đãng: Đó là sự cố tình của ê-kíp. Chúng tôi thống nhất không thể biến hai cô đệ nhất và đệ nhị mỹ nhân thời xưa thành hai bà già. Tôi muốn Chị chị em em như một show thời trang, các cô xuất hiện tươi trẻ, xinh đẹp.

Làm sao đưa hai cô mỹ nhân mặc áo dài thùng thình, búi tóc, ăn trầu lên màn ảnh để bán vé được. Phim giải trí phải là nhan sắc, bữa tiệc thời trang, lộng lẫy, xa hoa. Nó phải làm cho khán giả ồ lên, khen tươi trẻ quá, sexy quá.

Will Vũ: Đối tượng chính của phim là các bạn trẻ, Gen Z. Nếu để các bạn cảm thụ theo thẩm mỹ thời xưa thì hơi khó. Hơn nữa, chúng tôi không làm phim tài liệu nên không cần phải làm đúng như lịch sử. Mình làm phim giải trí nên sẽ có những điều chỉnh, sáng tạo để phù hợp với giới trẻ.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi và ê kíp không làm phim tiểu sử về cô Ba Trà và Tư Nhị. Phim chỉ lấy cảm hứng từ hai cô và mang hơi hướm thời trang của thời Pháp thôi. Tôi tin khán giả hiểu hết. Nếu mình làm một bộ phim lịch sử, chẳng hạn về Nam Phương hoàng hậu mà sai trang phục thì chấp nhận bị chửi. Còn đây chúng tôi cố tình như vậy.

Ngoài hai nữ chính, những nhân vật quần chúng trong phim mặc trang phục y chang ngày xưa bởi vì hình ảnh đó tạo không khí của thời xưa. Nếu làm sai đồ thì không khí đó không còn tồn tại nữa. Trên nền đó, hai cô mỹ nhân nổi lên. Sự đối lập đó tạo cho bộ phim hấp dẫn.

Will Vũ: Thật sự để nói vấn đề nữ chính bị hở hang, tôi nghĩ là không. Chúng tôi đang làm đúng tính cách nhân vật. Hai cô gái phóng khoáng, gợi cảm, mặc hớ hênh. Tính cách của hai cô không thể mặc kín đáo được.

Hai anh có nghĩ việc để Ngọc Trinh mặc hở, xuyên thấu trên màn ảnh phim Tết là mạo hiểm, có thể bị khán giả phản ứng?

Vũ Ngọc Đãng: Tôi cũng mong có tranh luận thì chứng tỏ phim được chú ý. Nếu phim ra mà không ai bàn luận, tranh cãi thì rất chán. Thực ra những phim thành công đều gây ra tranh cãi. Tranh cãi thì khán giả mới tò mò đi xem.

Tôi nghĩ và tự tin trang phục của diễn viên đẹp. Tôi cảm ơn nhà thiết kế đã làm nên những bộ đồ đẹp. Có một bộ Ngọc Trinh mặc trong phim rất đẹp, và sau đó tôi phát hiện có cô mượn nhà thiết kế bộ đó để thi hoa hậu. Trang phục hở vừa phải, không phản cảm được.

Bên cạnh trang phục, ngôn ngữ của Tư Nhị cũng bị nhận xét quá táo bạo so với phụ nữ thập niên 1930?

Vũ Ngọc Đãng: Đây là bộ phim về cô gái điếm muốn vươn lên thành đệ nhất mỹ nhân. Trong phim có động điếm rất hài hước, dễ thương. Biên kịch cũng muốn làm một bộ phim hiện đại, chứ không phải phim mà các nhân vật đi chậm, nói chậm, đoan trang. Tôi làm bộ phim nhân vật với tính cách hiện đại sống trong bối cảnh cũ. Thực ra mọi người nhầm tưởng phim của tôi toàn drama nhưng thực tế phim rất hài đấy.

Will Vũ: Khi mời anh Đãng làm phim tôi đã thích phong cách của anh. Phim của anh rất đời từ cách ăn nói. Nhân vật nói theo kiểu sáo rỗng thì không phải style của anh.

Vũ Ngọc Đãng: Một anh chủ rạp phim nói với tôi: "Khi xem từng phút giây trong phim không thấy hình ảnh Vũ Ngọc Đãng cũ nữa. Em đưa sự phóng khoáng vào nên phim trẻ, tươi tắn". Với tôi, hạnh phúc nhất của người làm nghề là sau 20 năm mình vẫn có thể làm mới mình được.

Vũ Ngọc Đãng và Will Vũ cho hay cả hai làm việc ăn ý, hầu như không có tranh cãi, bất đồng quan điểm.

Bên cạnh đó, phim xưa thường bị nhặt sạn vì những lỗi về bối cảnh. Hai anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó?

Vũ Ngọc Đãng: Bối cảnh thì tôi rất tự tin. Khi hợp tác với Will tôi ngạc nhiên vì bạn ấy. Nhà sản xuất khác luôn nhắc tôi tiết kiệm tiền, Will thì không. Lúc đầu tôi chưa hiểu Will nên gọi quần chúng đến đóng, cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy muốn quần chúng cũng phải là người mẫu hạng A, người nước ngoài nữa. Theo Will, thần thái của người mẫu sẽ khác hẳn người thường. Nhưng giá cát-xê với người mẫu, người nước ngoài sẽ gấp 10 lần người thường. Một đại cảnh cần quần chúng, tôi chỉ kêu 100 người, Will yêu cầu 300 người. Will cứ thúc giục tôi xài tiền đi. Nói chung đây là nhà sản xuất chịu chi, bắt mình phải xài tiền.

Nếu bối cảnh, quần chúng bị lỗi thì người chịu trách nhiệm là tôi vì Will không tiếc tiền đầu tư. Cậu ấy chỉ cần hiệu quả cảnh đó đạt tới mức tối đa.

Will biết tôi là người tiết kiệm nên phải đẩy tôi lên. Trong phim có cảnh hai cô múa ở trong hồ nước, chúng tôi phải xây dựng một hồ nước tốn 250 triệu đồng. Nhưng trước khi quay hồ bị rỉ nước, sợ nguy hiểm cho diễn viên, Will quyết định bỏ, làm lại hồ khác mà không hề trách móc lỗi của ai, ai phải chịu trách nhiệm, phạt ai.

Will Vũ: Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu cố quay và xảy ra hậu quả thì mình không gánh nổi. Tôi muốn tìm giải pháp nhanh.

Vũ Ngọc Đãng: Phim có những bối cảnh rất khó xin như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Tôi đề xuất giải pháp khác nhưng Will muốn quay ở đó vì quá đẹp và hợp. Quay phim cả tuần ở đó tôi rất xót tiền nhưng Will nói không sao, cứ tiếp tục làm. Lần đầu tôi gặp nhà sản xuất khuyến khích mình xài tiền như thế.

Will Vũ: Tôi làm sản xuất theo tư duy của người trẻ. Làm phim mà tiết kiệm không đúng chỗ là sai lắm. Tất nhiên ngân sách chỉ có hạn, cũng phải cân đối nhưng cái gì cần chi vẫn phải chi.

Vũ Ngọc Đãng: "Tôi chọn Minh Hằng, Ngọc Trinh vì họ làm mới bản thân"

Khi được xài tiền nhiều hơn, anh có cảm thấy tay nghề mình cao hơn?

Vũ Ngọc Đãng: Trước giờ, tôi quen hoặc có biệt tài, không biết nên khen hay chê là tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất, biến cảnh lớn thành cảnh nhỏ. Sau phim này tôi học cách biến cảnh nhỏ thành đại cảnh, hấp dẫn hơn. Ví dụ một cảnh Ngọc Trinh băng qua đường cũng cần 300 quần chúng. Ngày xưa chắc tôi sẽ nghĩ không cần quần chúng, chỉ kéo xe qua đường vắng là xong. Will khuyến khích tôi xài tiền vì tôi là người tiết kiệm, nếu tôi phung phí chắc sẽ khác.

Will Vũ: Chính ra hai người khác nhau quá lại hợp. Nếu gặp đạo diễn thoải mái quá như mình chắc phim sẽ đội kinh phí.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi hơn Will 18 tuổi là khác hẳn một thế hệ. Luật bù trừ là mình già dặn, kinh nghiệm, hơi cũ khi gặp Will – người trẻ giàu năng lượng tươi trẻ - thì tất cả điểm mạnh của cả hai được bung ra.

Ngược lại, vì sao Will Vũ mời anh Vũ Ngọc Đãng. Trước đây anh thường làm phim với ê-kíp Việt kiều hoặc đạo diễn trẻ?

Will Vũ: Tinh thần anh Đãng rất trẻ trung. Tôi mời anh trước khi Bố già thành công. Bản thân tôi hâm mộ anh Đãng từ lâu. Phim anh rất hay. Trong đầu luôn nghĩ khi có cơ hội sẽ mời anh Đãng hợp tác. Phim của anh tình cảm, câu chuyện đời, chân thật. Tôi không muốn kể câu chuyện sáo rỗng mà nó phải chân thật, chạm cảm xúc của khán giả.

Vũ Ngọc Đãng: Khi Will mời, tôi rất mừng. Trước đây những người mời tôi đa số là anh chị hoặc cùng thế hệ. Tôi rất sợ trong mắt những người trẻ như Will mình là một ông già lẩm cẩm, ngớ ngẩn, làm phim buồn cười hay phim Vũ Ngọc Đãng giờ này còn ra rạp được sao. Vì vậy khi được người trẻ mời tôi rất mừng. Người lớn tuổi mời tôi lại thấy bình thường bởi họ có cách sống, nhìn nhận bộ phim giống mình. Khi người trẻ thấy mình xài được nghĩa là mình còn ngon.

Anh Đãng luôn sợ cũ nhưng vì sao luôn làm việc với các gương mặt cũ, hợp tác với mình nhiều lần như Minh Hằng?

Vũ Ngọc Đãng: Khi tôi chọn người cũ thì người đó phải làm mới được bản thân mình, nếu không cả đám chết chùm. Mọi người xem phim này sẽ thấy Minh Hằng rất khác, Ngọc Trinh thì lột xác hoàn toàn.

Will Vũ: Tôi và anh Đãng đều tin vào khả năng diễn xuất của chị Minh Hằng và Ngọc Trịnh. Ngay từ khi viết kịch bản đã nghĩ tới hai người. Và tôi tin rằng hai chị sẽ có cách diễn rất khác.

Vũ Ngọc Đãng: Tôi nghĩ những người như Minh Hằng, Ngọc Trinh trong bản chất của họ rất mạnh mẽ. Minh Hằng đi hát từ năm 16 tuổi, bây giờ đã gần 20 năm làm nghề, vẫn giữ được sự nổi tiếng đó đâu phải dễ. Họ phải có nội lực rất kinh khủng và cái đầu tính toán ghê gớm. Với Ngọc Trinh cũng dữ dằn chứ không phải hiển lành, ngây thơ đâu. Hai vai này rất hợp với họ.

Trong giới luôn cho rằng Vũ Ngọc Đãng chỉ làm với người cũ, thân thiết với anh?

Vũ Ngọc Đãng: Không có đâu, phim sắp tới, lần đầu tôi làm với Thu Trang, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn. Tôi khác ngày xưa rồi. Ngày xưa, tôi làm với công ty BHD nhiều tới mức mọi người tưởng tôi là nhân viên ở đó.

Tôi từng có quan điểm chỉ làm phim mà kịch bản của mình thôi. Nếu không, cảm giác như đi nuôi con người khác. Nhưng sau Bố Già, tôi nhận ra mình là đạo diễn có thể làm kịch bản của người khác, với phong cách của mình, chứ không nhất thiết phải đi kể một câu chuyện của mình. Hơn nữa, có bao nhiêu câu chuyện mình đã kể hết rồi. Tôi nghĩ bản thân đã thoát khỏi sự ấu trĩ của mình. Mình nên tận dụng sự sáng tạo của mọi người, tạo nên bộ phim thú vị.

Vũ Ngọc Đãng cho hay anh chỉ nhận lời làm phim khi cảm thấy dự án khả quan. Nếu không, anh sẽ từ chối ngay

Cảm ơn hai anh về buổi trò chuyện đầu năm thú vị!