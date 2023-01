Dân tình nô nức chọn siêu phẩm đáng xem nhất dịp Tết này: Avatar 2 đụng độ Chị Chị Em Em 2, phim Trấn Thành gây ngỡ ngàng

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là Tết Quý Mão 2023 sẽ đến, đồng nghĩa với việc rạp phim Việt sẽ trở lại thời kỳ nhộn nhịp với "một lô" dự án phim đặc sắc.



Hiện tại ở một số diễn đàn, hội nhóm khắp mạng xã hội đã có nhiều bài đăng khảo sát, để xem đâu là bộ phim đang được khán giả mong đợi nhất vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Không có nhiều sự lựa chọn như những năm về trước, màn ảnh rộng dịp Tết 2023 chỉ đón chào 3 bộ phim Việt và một số tác phẩm nước ngoài.

Chị Chị Em Em 2.

Trong số 3 phim Việt, Chị Chị Em Em 2 của Minh Hằng - Ngọc Trinh tạm thời có kết quả khả quan nhất, dẫn đầu trong nhiều bảng khảo sát. Phần 2 của bộ phim gây tiếng vang năm 2019 tiếp tục khai thác cuộc chiến giữa những "bóng hồng", qua đó khiến người xem thích thú bởi bối cảnh, quần áo và câu chuyện được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật.

Việc Chị Chị Em Em 2 vươn lên dẫn đầu trong thời gian này đồng nghĩa với việc Nhà Bà Nữ của Trấn Thành và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy do Anh Tú - Mạc Văn Khoa đóng chính phải xếp sau. Dù vừa nhận được hàng loạt lời khen ngợi nức nở ở buổi công bố họp báo nhưng Nhà Bà Nữ đang đối mặt với một đối thủ mạnh là Chị Chị Em Em 2 về sức thu, khi sự kết hợp của Vũ Ngọc Đãng cùng Minh Hằng - Ngọc Trinh vẫn còn là ẩn số.

Mặt khác, Chị Chị Em Em 2 vẫn phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm từ nước ngoài - Avatar: The Way of Water. "Kỳ quan điện ảnh" của James Cameron vẫn đang trụ rạp cực tốt và chắc chắn vẫn sẽ chiếu xuyên Tết, trở thành yếu tố chi phối lớn đến tổng thị phần phim rạp lần này.

Chưa dừng lại ở đó, phim giật gân M3GAN của James Wan và Blumhouse đang là "chú ngựa ô" dự đoán sẽ bùng nổ khi vừa qua, phim đã có sự khởi đầu đầy khả quan ở Bắc Mỹ về mặt doanh thu lẫn đánh giá từ giới chuyên môn. Rất có thể, búp bê AI M3GAN sẽ "triệt tiêu" toàn bộ đối thủ trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Cùng điểm qua một số tác phẩm sẽ ra mắt dịp Tết 2023: Mùng 1 Tết: Nhà Bà Nữ - Trấn Thành (đạo diễn), NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Uyển Ân... Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy - Anh Tú, Mạc Văn Khoa Chị Chị Em Em 2 - Minh Hằng, Ngọc Trinh Xác Ướp: Cuộc Phiêu Lưu Đến London (phim hoạt hình) Pororo: Cuộc Phiêu Lưu Đến Dinh Thự Rồng (phim hoạt hình) Phi Vụ Toàn Sao - Jason Statham, Aubrey Plaza (phim hài - hành động) Mùng 4 Tết: Mèo Béo Siêu Đẳng (phim hoạt hình) Mùng 6 Tết: M3GAN (phim giật gân)

