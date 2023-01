Ác nữ The Glory được casting nhờ nụ cười

Nữ diễn viên Shin Ye Eun, người đóng vai phản diện Park Yeon Jin thời học sinh trong The Glory (tựa Việt: Vinh Quang Trong Thù Hận), đã kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với đạo diễn Ahn Gil Ho trên chương trình radio Turn Up The Volume.

Hồi tưởng về buổi casting để nhận được vai diễn Park Yeon Jin hồi trung học, Shin Ye Eun bộc bạch: “Tôi yêu thích các phim của đạo diễn Ahn Gil Ho và đã xem nhiều tác phẩm như Ký Ức Alhambra, Khu Rừng Bí Mật… Sự thích thú này thôi thúc tôi đi casting trong phim mới của đạo diễn.

Diễn viên trẻ Shin Ye Eun gây ấn tượng khi đóng Park Yeon Jin hồi trung học

Tại buổi casting hôm đó, tôi cười và nói ‘Xin chào ạ’. Đạo diễn nói thích nụ cười của tôi. Vì lời nói ấy, tôi đã cười đáp lại nhưng có vẻ trông hơi xấu xa chăng. Khi buổi phỏng vấn hoàn thành, tôi hỏi quản lý rằng đó có phải là lời khen hay không”.

Thực tế, cảnh Park Yeon Jin nở nụ cười thâm hiểm với Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo thủ vai) là một trong những phân cảnh nổi tiếng được nhiều người xem chia sẻ trong phần 1 The Glory.

Ở cảnh này, Park Yeon Jin cùng nhóm bạn bạo lực học đường đến nhà của Moon Dong Eun. Khi gặp Dong Eun, Park Yeon Jin nhìn chằm chằm cùng nụ cười trên môi: “Tại sao về muộn vậy. Tôi rất muốn gặp cậu”.

Nhiều khán giả ấn tượng với diễn xuất của Shin Ye Eun khi thể hiện trọn vẹn sự tàn độc, nham hiểm, gây ám ảnh, khiến người xem cảm nhận cảm giác hoảng sợ của nhân vật chính Dong Eun. Màn thể hiện của diễn viên sinh năm 1998 còn được đánh giá tốt hơn Park Yeon Jin phiên bản trưởng thành (do Lim Ji Yeon đóng).

Bất ngờ hơn với công chúng khi biết diễn viên từng đóng webdrama A Teen, cô được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân thế hệ mới” nhờ vai diễn trong dự án này. "Ye Eun cười ác đến độ tôi quên mất cô ấy từng đóng phim là nữ thần học đường", "nụ cười trong A Teen và The Glory quá khác biệt, Shin Ye Eun làm rất tốt"... cư dân mạng nhận xét về Shin Ye Eun.

Nhiều khán giả không nhận ra Shin Ye Eun từng gây thương nhớ trong A Teen vì sự biến đổi trong diễn xuất

Một số tác phẩm khác có sự tham gia của nữ diễn viên phải kể đến Revenge of Others, He Is Psychometric, Meow, The Secret Boy… song những dự án này không mấy thành công khi tỷ suất người xem ghi nhận ở con số thấp. Dù thế, diễn xuất của cô được đánh giá ở mức ổn, tròn vai. Đảm nhận vai thiện hay ác, Shin Ye Eun được nhận định đều có thể biến đổi sao cho phù hợp và thể hiện đúng tinh thần nhân vật.