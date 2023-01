The Glory của Song Hye Kyo nhá hàng mùa 2: Có cả máu và nước mắt, thương nhất là một "người ngoài cuộc"

The Glory (Vinh quang trong thù hận) dù đã lên sóng được hơn nửa tháng nhưng vẫn là đề tài được khán giả quan tâm. Sau phần 1 với cái kết bỏ lửng, mới đây ekip đã nhá hàng những hình ảnh mùa 2, gây nhiều tò mò cho người xem.

Dong Eun (Song Hye Kyo) xuất hiện với vẻ ngoài u buồn, đôi mắt ngấn lệ, khác hẳn với vẻ ngoài lãnh cảm mà cô cố gắng xây dựng trong suốt hành trình báo thù. Có vẻ sau hành trình gắn bó với những người đồng hành mới, Dong Eun đã cho phép bản thân được sống "như con người" với hỉ nộ ái ố rất bình thường.

Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) vẫn là người đồng hành với Dong Eun. Anh tiếp cận Do Young qua những ván cờ vây, cùng Dong Eun xuất hiện ở nhà tang lễ, có lẽ là để điều tra về cái chết của Soo Hee (một nạn nhân bạo lực học được). Đáng nói hơn khi Yeo Jung xuất hiện với gương mặt vô cảm, khác hẳn với sự tươi sáng của phần 1. Dường như những bí ẩn trong quá khứ, những khúc mắc của Yeo Jung - một bệnh nhân có vấn đề tâm lý - cũng sẽ được hé lộ trong phần phim này. Trước đó, ekip cũng nhá hàng cảnh hậu trường, khi Dong Eun ngồi trước một cốc nước được thả viên C sủi để cảm nhận những gì mà Yeo Jung đang trải qua.

Về Do Young, sau khi biết phần nào về bí mật của vợ mình - Park Yeon Jin, anh bất ngờ có mặt ở nơi mà gia đình vợ vẫn luôn hành lễ cầu may, thực hiện những tín ngưỡng tâm linh. Yeon Jin cũng có mặt ở đây, có vẻ như hai vợ chồng đang nghi kị và điều tra lẫn nhau.

Sau cùng là những bức hình hé lộ cả máu và nước mắt trong trận chiến báo thù. Kẻ phản diện Jeon Jae Joon bị đánh, đáng nói hơn là cảnh mẹ con Hyun Nam ôm nhau khóc. Trước đó, con gái Hyun Nam đã được Dong Eun cho tiền để ra nước ngoài du học nhưng hiện tại, cô bé lại xuất hiện với những vết thương trên mặt. Vốn được cho là người ngoài cuộc trong trận chiến báo thù khi Dong Eun luôn cố gắng để đẩy cô bé ra xa khỏi kế hoạch của mình và Hyun Nam, điều gì đã xảy ra với cô bé tội nghiệp này?

The Glory 2 dự kiến phát hành vào tháng 3/2023.

Nguồn ảnh: Netflix