Phim mới của Dương Mịch mắc sai lầm nghiêm trọng, thất bại ê chề cũng không oan

Được kỳ vọng nhiều, thế nhưng thời điểm hiện đại, bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên lại rơi vào tình cảnh ê chề khi mọi chỉ số thể hiện thành tích phim đều kém thuyết phục.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này như kịch bản thiếu hấp dẫn hay việc hai diễn viên chính Dương Mịch và Cung Tuấn không tạo được "chemistry" với nhau. Thế nhưng bên cạnh đó, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên còn được cho là mắc phải một thiếu sót nghiêm trọng khác - không có chỉ đạo võ thuật.

Cảnh chiến đấu sơ sài, kém hấp dẫn của Dương Mịch trong "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên"

Lý do khiến khán giả suy nghĩ như vậy bởi các cảnh đại chiến trong phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên diễn ra rất nhàm chán, đơn giản chỉ là những màn khoe hiệu ứng mà thôi.

Cảnh chiến đấu hoành tráng, đầy hấp dẫn của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên trong "Lưu ly mỹ nhân sát"

Cư dân mạng cũng đưa ra sự so sánh cảnh chiến đấu của Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên với một bộ phim tiên hiệp khác là Lưu ly mỹ nhân sát do Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đóng chính. Dễ thấy, dù được chiếu từ 4 năm trước nhưng Lưu ly mỹ nhân sát vẫn hoàn toàn vượt trội so với "bom xịt" của Dương Mịch.

Được đầu tư nhiều nhưng những cảnh hành động trong "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" khiến khán giả phải đặt ra câu hỏi phải chăng phim không hề có chỉ đạo võ thuật.

Khán giả bình luận về cảnh hành động trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên: - Chắc muốn thiết lập kiểu nữ chính bá đạo, chỉ cần bước đi, pháp lực hộ thân thì không ai làm gì được, động ý niệm dùng ánh mắt lời nói là nghiền ép địch nên không cần đánh đấm. Nhưng vấn đề là cô Mịch diễn không nổi. - Slow motion đoạn nữ chính xuất hiện như Superman chuẩn bị cứu người ấy. Khéo ghép nhạc Avengers còn hợp. - Giống mấy kiểu phim siêu nhân hồi xưa nhỉ, đoạn mà mấy siêu nhân thứ 6 xuất hiện lần đầu ấy. - Xem "Thương lan quyết" thấy Đông Phương Thanh Thương có mấy cảnh chỉ quơ tay, mở mắt, nghiêng đầu mà ta nói nó ngầu điên. Có nhiều lúc không cần đánh đấm cầu kì mà quan trọng ở cái thần thái nữa. - Phần "Trúc nghiệp thiên" xem có cảm giác võ vẽ hơn hẳn. Ngay từ đầu cũng chỉ hóng đúng phim này. "Couple" cảm giữa đôi chính nhìn thuận mắt nhất trong 3 đôi, "visual" hợp nhau ghê. - Đôi bên tạo dáng, quẹt quẹt mấy cái, một bên ngã xuống là xong.

Bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính hiện đang chiếu trên nền tảng iQIYI.