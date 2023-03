Phim Hàn kết thúc với 2 đám cưới viên mãn, tỷ suất người xem đứng đầu suốt 6 tháng liên tiếp

Theo thống kê từ Nielsen, Three Bold Siblings (Ba Chị Em Dũng Cảm) đã khép lại với mức tỷ suất người xem 27,5% toàn quốc, tiếp tục đạt hạng 1 trong ngày phát sóng 19/3. Kể từ khi lên sóng đài KBS2 vào ngày 24/9/2022, Three Bold Siblings không có đối thủ, chưa từng rời khỏi ngôi vương rating trong suốt xấp xỉ 6 tháng cho đến tận tập cuối cùng.

Three Bold Siblings khép lại với tỷ suất người xem khủng

Bộ phim về đề tài đời sống gia đình cuối cùng đã có cái kết đẹp cho toàn bộ các nhân vật. Cả ba anh chị em nhà Kim đều tìm thấy hạnh phúc cho mình. Chị cả Kim Tae Joo chấp nhận kết hôn với anh người yêu nghệ sĩ Lee Sang Joon sau nhiều thăng trầm, quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới trong 1 năm. Cả hai cũng có bài diễn văn dài, cảm ơn hết dòng họ nội ngoại 2 bên tại lễ cưới khiến ai nấy vỗ tay khen ngợi.

Cặp đôi chính tổ chức đám cưới

Ngoài ra, cặp đôi của cô em gái Kim So Rim cũng tiến hành làm đám cưới. Còn cậu em út Kim Gun Woo thì cùng với bạn gái ang Hyeon Jeong nuôi con gái mà cả hai "tình cờ" cố sau một tự cố tình ái. Ở cảnh cuối phim, cả gia đình cùng nhau chụp hình, mang đến đoạn kết cục không thể viên mãn hơn.

Trở lại màn ảnh nhỏ, "nàng Cháo" Kim So Eun đã có chồng

Suốt khoảng thời gian lên sóng, Three Bold Siblings luôn đứng hạng 1 tỷ suất người xem trong ngày, với con số cao nhất của cả dự án lên đến 28% toàn quốc. Tuy nhiên so với mặt bằng chung các phim chiếu đài KBS trong dịp cuối tuần, thành tích của Three Bold Siblings vẫn chưa thể được xem là ấn tượng. Song, dự án 51 tập vẫn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị phim có tỷ suất người xem khủng nhất năm 2023.

Những hình ảnh viên mãn trong tập cuối của phim

Nguồn: Soompi