“Cháu gái” Song Hye Kyo giờ dậy thì thất bại: Tụt dốc nhan sắc lẫn sự nghiệp, bị hôn phu bỏ rơi vì lý do sốc

Song Hye Kyo có nhiều dự án vô cùng thú vị khi mới bắt đầu diễn xuất, trong đó có loạt phim hài tình huống Soonpoong Clinic. Trong đó, cô có nhiều phân đoạn "đôi co"cười ra nước mắt cùng một sao nhí vô cùng tài năng.

Trong Soonpoong Clinic, cô bé sao nhí Kim Sung Eun vào vai Park Mi Dal - con gái của Oh Mi Sun (con cả trong gia đình họ Oh), và là cháu gái của Oh Hye Kyo (Song Hye Kyo). Mi Dal là một đứa trẻ nghịch ngợm, háu ăn và hay "cầm đầu" đám trẻ trong xóm đi phá phách. Cô bé không ít lần bày trò với Oh Hye Kyo, sau đó hay bị mẹ phạt và đánh đòn.

Hai dì cháu Song Hye Kyo năm xưa từng có "cuộc chiến" màn ảnh hài hước.

Với biểu cảm phong phú, "diễn sâu" và nhập tâm, sao nhí họ Kim trở thành cái tên được yêu thích bậc nhất của Soonpoong Clinic, tương tự như Heri của Gia Đình Là Số Một. Tương tác của cô bé cùng Song Hye Kyo năm đó rất được khán giả yêu thích, được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Vai Mi Dal về sau đã giúp Kim Sung Eun nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở lễ trao giải của đài SBS, giúp sao nhí có danh xưng "thần đồng diễn xuất" khi chỉ mới 7 tuổi.

Song Hye Kyo và Kim Sung Eun một thời thân thiết nhờ đóng chung phim.

Sau vai diễn đầu tay để đời, Kim Sung Eun bị cho là "chết vai" Park Mi Dal. Cô bé đóng tiếp một số dự án truyền hình nhưng phần lớn chỉ xuất hiện với vai khách mời, trong hình tượng nhân vật Mi Dal. Đây là điều tuyệt vời, cũng là áp lực góp phần khiến cuộc đời sao nữ 9X tụt dốc về sau. Bẵng đi hơn 1 thập kỷ, Kim Sung Eun trở lại màn ảnh và thậm chí đóng cả phim 18+ Ghost Over Flowers nhưng không thành công.

Đóng cả phim 18+, Kim Sung Eun vẫn bị lãng quên.

Càng lớn, nhan sắc của Kim Sung Eun càng trở nên nhạt nhòa, được đánh giá không thu hút. Sự nghiệp của cô cũng không có điểm nhấn, trở thành một trong những sao nhí "dậy thì thất bại" điển hình của màn ảnh Hàn. Nhận thấy đã hết duyên với phim ảnh, Kim Sung Eun từ bỏ và đầu tư học tập, lấn sang con đường viết sách. Năm 2020, cô phát hành cuốn sách về chính cuộc đời mình, thậm chí còn dành hẳn 1 chương về thời Soonpoong Clinic huy hoàng.

Sao nhí một thời tụt dốc sự nghiệp.

Tuy nhiên dù đã trưởng thành, có con đường mới đầy tươi sáng nhưng bi kịch vẫn không buông tha Kim Sung Eun. Vào tháng 4/2022 trên chương trình Tư vấn vàng, Kim Sung Eun khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện tình "tréo ngoe" của bản thân. Kim tiết lộ: "Tôi từng có một mối quan hệ nghiêm túc với bạn trai. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Anh ấy là một chàng trai tốt và thực sự quan tâm đến tôi. Tuy nhiên, tôi rất sốc và đau đớn khi biết anh ấy là…người đồng tính".

Cô chia sẻ chuyện chồng sắp cưới là LGBTQ+.

Kim Sung Eun và bạn trai sau đó không thành, nhưng cô chưa bao giờ trách anh một lời. Trái lại, "cháu gái Song Hye Kyo" lại thường xuyên tự trách, đổ lỗi cho bản thân và dẫn đến trầm cảm. Cũng trên chương trình, bác sĩ Oh Eun Young nhận định cựu sao nhí có thể đang mắc "hội chứng ngốc nghếch", nguồn cơn khiến cô tự đổ lỗi cho mình và suy sụp. Hiện tại sau gần 1 năm kể từ khi chia sẻ đời tư trên sóng, Kim Sung Eun có cuộc sống khá im ắng và bình lặng, lánh xa khỏi ánh đèn giải trí. Cô chủ động phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi bản thân, hiện tại làm công việc live stream (BJ) và có thu nhập khá khủng.

Nhan sắc gần đây của Kim Sung Eun ở tuổi ngoài 30 đã lên hương hơn trước.

Nguồn: Naver