Không phải Shizuka, đây mới là cô bạn thân đầu tiên của Nobita

Ai cũng biết Nobita và Shizuka được sinh ra dành cho nhau, với cái kết hạnh phúc đã được định sẵn ở tương lai. Tuy nhiên trong Doraemon, Shizuka lại không phải bạn nữ đầu tiên thân thiết, thậm chí khiến Nobita rung động.

Muốn tìm hiểu về tình đầu của Nobita thì phải quay về thời điểm khi cậu còn học... mẫu giáo. Nhân vật này đã từng được tiết lộ thông qua tập phim Cô bé mang giày đỏ. Đó là Non (hay được gọi thân thương là Non-chan) - bạn thời mẫu giáo của Nobita. Cả hai khi ấy gắn bó với nhau như hình với bóng, thường xuyên đi chơi chung.

Vì dính nhau như sam nên Nobita và Non hay bị Jaian và Suneo chọc ghẹo. Điều này khiến Nobita vô cùng bực bội, vì vậy cậu đã làm ra hành động mà về sau cậu vô cùng hối hận. Để chứng tỏ bản thân không thích Non, Nobita đã ăn cắp chiếc giày đỏ mà Non hay mang. Vì mất đi chiếc giày, Non rất buồn và ít đi chơi lại. Đến khi Nobita muốn đến xin lỗi Non thì gia đình cô bé đã chuyển sang Mỹ.

Trong tập phim, Nobita lúc này đã quen biết Doraemon. Để khắc phục lỗi lầm của mình, Nobita đã dùng cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ, biến mình trẻ lại thời mẫu giáo và chủ động đi xin lỗi Non trước khi cô bé chuyển đi. Được Nobita xin lỗi, Non rất vui và đã tặng luôn chiếc giày còn lại cho Nobita như một món quà trước khi xa nhau mãi mãi.

Cho đến nay, Non vẫn luôn là bạn nữ đầu tiên trong cuộc đời của Nobita, trước cả Shizuka. Tuy chỉ xuất hiện trong 1 tập phim nhưng những ký ức, kỷ niệm về Non vẫn khiến khán giả thích thú và nhớ mãi. Về phần tạo hình, Non được thiết kế dựa trên nhân vật Miyoko Nonohana trong bộ truyện Kiteretsu Daihyakka cũng của cố tác giả Fujiko F. Fujio.

Ảnh: TV Asahi