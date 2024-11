Love Your Enemy là bộ phim lên sóng trên khung giờ phim cuối tuần cua đài tvN. Ngay tuần lên sóng đầu tiên, Love Your Enemy đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình với tỷ suất người xem tăng chóng mặt chỉ sau một tập. Cụ thể nếu rating tập một chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn là 3,4% thì rating tập hai đã tăng vọt lên con số 6,4%, tương đương với mức tăng trưởng 189%. Thành tích này giúp Love Your Enemy trở thành phim có tỷ suất người xem cao nhất trên tất cả các kênh truyền hình tại Hàn vào khung giờ của nó vào tối 24/11 vừa qua.

Thực tế ngay từ khi công bố dàn diễn viên, Love Your Enemy đã trở thành chủ đề hot khi nó đánh dấu sự trở lại của “thái tử” Joo Ji Hoon với dòng phim tình cảm lãng mạn sau 18 năm kể từ bom tấn để đời Goong. Chưa kể cũng đã bốn năm rồi, Jung Yoo Mi mới chịu tái xuất với một vai chính trên sóng truyền hình. Một kịch bản khiến hai người đồng ý tái xuất khiến khán giả vô cùng tò mò và đặt sự kỳ vọng cao.

Nội dung phim xoay quanh Seok Ji Won và Yoon Ji Won, những người sinh cùng ngày, có cùng tên và là “kẻ thù” quyết không đội trời chung. Họ gặp lại nhau sau 18 năm mất kết nối, lúc này Seok Ji Won là giám đốc điều hành của Seokban Construction và là chủ tịch mới của Trường trung học Dokmok. Trong khi đó Yoon Ji Won hiện là giáo viên thể dục tại Câu lạc bộ Trải nghiệm Sáng tạo của Trường trung học Dokmok.

Trong quá khứ, Seok Ji Won là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, hoàn hảo về mặt mặt. Yoon Ji Won lại là cô gái có biệt danh là “chó điên trường trung học Dokmok" trong những ngày đi học. Cô không thể chịu đựng được sự bất công, luôn thích đứng lên vì công lý. Hai con người với tính cách đối lập đã trở thành đối thủ truyền kiếp của nhau. Cho đến tận khi đã trưởng thành và gặp lại, họ vẫn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Sở dĩ tập hai của phim có màn bùng nổ rating bởi nó mang đến màn tái hợp đầy phấn khích nhưng cũng vô cùng căng thẳng của cặp đôi chính. Tương tác thú vị, những khoảnh khắc khi hài hước lúc lại rung động đầy tinh tế của cặp đôi Joo - Jung khiến người xem không khỏi phấn khích. Diễn xuất của Joo Ji Hoon trong ngày trở lại sau gần hai thập kỷ với thể loại phim từng giúp anh nổi tiếng khắp châu Á hiện đang trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc. Dù nhiều năm qua không nhận những dự án phim tình cảm lãng mạn hài hước nhưng diễn suất đầy tinh tế, ánh mắt ngọt ngào vẫn y hệt như ngày nào. Hơn hết diện mạo phong độ đầy cuốn hút của anh cũng khiến khán giả si mê.

Cách đây 18 năm, Joo Ji Hoon nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim kinh điển Goong. Sự nghiệp của anh bị gián đoạn bởi bê bối chấn động khiến anh phải chịu án tù. Thế nhưng sau đó Joo Ji Hoon vẫn thuận lợi tái xuất, còn có cho mình những dự án phim kinh điển ghi nhận doanh thu thuộc hàng top trong lịch sử điện ảnh Hàn. Joo Ji Hoon trở thành ngoại lệ hiếm hoi của showbiz Hàn khi thành công dùng tài năng để xóa nhòa đi bê bối trong quá khứ.