Hyper Knife

Khác với hai bộ phim chữa lành trước đó là Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo và Diva của đảo hoang, Hyper Knife được xem là bước chuyển mình táo bạo của nữ diễn viên Park Eun Bin. Trong bộ phim lần này, cô hoá thân vào vai Se Ok - một bác sĩ tâm thần đầy tài năng và có niềm đam mê ám ảnh với việc nghiên cứu bộ não con người. Dù là tân binh xuất chúng của ngành y, nhưng sự nghiệp mới chớm nở của Se Ok lại bị huỷ hoại bởi tội mưu bởi Deok Hee (Sul Kyung Gu).

Knock Off

Thời gian gần đây, truyền thông Hàn Quốc đang dậy sóng bởi thông tin "tình cũ" Lee Dong Wook - Jo Bo Ah sẽ sánh đôi cùng nam tài tử "đắt giá" nhất Hàn Quốc trong bom tấn tình cảm Knock Off. Phản ứng của công chúng tỏ ra khó lo lắng khi sự nghiệp có phần không tương xứng giữa bộ đôi diễn viên khi Jo Bo Ah vẫn còn bị vây quanh bởi những chỉ trích về diễn xuất đơ cứng, đôi mắt to vô hồn trong Bạn trai tôi là hồ ly phần 1. Trong khi đó, Kim Soo Hyun lại liên tục gặt hái được thành công, gần đây nhất là siêu phẩm gây bão toàn châu Á - Nữ hoàng nước mắt. Nói thêm về nội dung Knock Off, đây là phim hài đen, kể về những người buôn bán hàng xa xỉ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại hối năm 1997 đến đầu những năm 2000.

Light Shop

Light Shop kể về câu chuyện của một cửa hàng đèn độc đáo thắp sáng một con hẻm tối tăm và thu hút những vị khách bí ẩn với những bí mật ẩn giấu. Bộ phim dựa trên một webtoon của họa sĩ Kang Full. Trong phim, Ju Ji Hoon vào vai Won Young - chủ nhân của một cửa hàng đèn chiếu sáng 24/7. Với phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh được che giấu dưới cặp kính râm, vai diễn của Ju Ji Hoon hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc diễn xuất đỉnh cao với nhiều sắc thái khác biệt cùng diễn biến khó lường của cốt truyện này.

Nine Puzzles

Ngay từ khi công bố dự án, Nine Puzzles đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi quy tụ dàn diễn viên từ chính, phụ đến cameo đình đám của xứ Hàn như Kim Da Mi, Son Suk Ku, Kim Sung Kyun, Park Gyu Young,...Bộ phim theo chân nhân vật Yi Na - nhân chứng duy nhất của vụ án giết chú mình. Nhưng vì là người duy nhất có mặt tại hiện trường, cô phải đối mặt với sự nghi ngờ của Han Saem (Son Suk Ku) rằng cô chính là sát nhân.

Một thập kỷ sau, Yi Na hiện làm công việc điều tra tội phạm. Cô là thành viên đội phân tích tội phạm của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul trong 6 năm qua. Yi Na thường là người đầu tiên tìm ra động cơ phạm tội từ hiện trường vụ án. Lúc này, Yi Na làm việc dưới trướng của Han Saem và cả hai cùng nhau giải mã bí ẩn còn đang bị che giấu bởi vụ án năm xưa.

Unmasked

Sau thời gian dài làm mọt phim ngóng chờ, "chị đại" của làng giải trí Kim Hye Soo đã tái xuất với Unmasked - một trong những dự án được giới truyền thông đánh giá là cú chơi "tất tay" của Disney+ trong cuộc chiến đối đầu với nền tảng Netflix.

Cốt truyện Unmasked xoay quanh một nhóm phóng viên theo dõi các vụ án mà các công tố viên và cảnh sát không thể giải quyết. Bật mí về vai diễn lần này, cô cho biết Oh So Ryong là một nhân vật chuyên nghiệp, mạnh mẽ nhưng lại là người phóng khoáng, và theo chủ nghĩa linh hoạt hơn là cố gò mình đi theo những khuôn mẫu nhất định trong hành trình khám phá sự thật.