Sau thời gian dài nhá hàng, tối 22/11, dự án kinh dị - lãng mạn When the Phone Rings đã chính thức "trình làng". Ban đầu, bộ phim khiến khán giá khá lo ngại khi đi theo motif "cưới trước yêu sau" vốn đã rất quen thuộc đến nỗi nhàm chán tại xứ kim chi. Bất ngờ thay, khi lên sóng tập 1, nó lại nhận được muôn vàn lời tán dương bởi cốt truyện "bánh cuốn", hồi hộp, khi đánh mạnh vào các chiêu trò tâm lý, "cân não" cực khó đoán khi chẳng thể nào biết nam chính hay nữ chính ai là "gà", ai là "thóc" trong trò chơi hôn nhân này.

Theo dữ liệu Nielsen Korea cung cấp, tập 1 của bộ phim ghi nhận mức rating trung bình trên toàn quốc 5,5% và được dự đoán sẽ càng tăng mạnh trong những thời gian tới. Tác phẩm xoay quanh mối quan hệ hôn nhân sắp đặt giữa Baek Sa Eon (do Yoo Yeon Seok thủ vai) và Hong Hee Joo (do Chae Soo Bin thủ vai). Baek Sa Eon là người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng tổng thống, còn vợ anh bị mắc chứng câm từ khi còn nhỏ, hiện lại là một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu nổi tiếng. Họ đã cưới nhau được 3 năm nhưng luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt, nhưng lại cố diễn trò là một cặp đôi hạnh phúc trước công chúng. Thực chất, Hee Joo chỉ là kẻ thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới.

Bên nhau ngần ấy năm, nhưng giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo tuyệt nhiên không nảy sinh bất kỳ một cảm giác rung động nào dành cho đối phương, đến nỗi khi Sa Eon nhận được cuộc điện thoại của một kẻ lạ mặt nói rằng đang bắt cóc vợ anh, nhân vật này vẫn lạnh lùng thách thức hắn ta giết vợ mình rồi "khi nào vứt xác thì báo" khiến Hong Hee Joo tuyệt vọng. Vì cuộc gọi định mệnh này và cách đáp trả đầy nhẫn tâm của Sa Eon, đã khiến mọi chuyện vốn dĩ đang yên bình trở nên phức tạp.

Bên cạnh cốt truyện gây cấn, tiết tấu nhanh, diễn xuất của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin cho thấy sự đồng điệu đến bất ngờ. Trong đó, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho Soo Bin khi diễn xuất của cô trước đây có phong độ thất thường lại có màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục ở When the Phone Rings. Không cần sử dụng lời thoại, nữ diễn viên chủ yếu dùng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể để biểu đạt cảm xúc cũng đủ để khán giả cảm nhận đây là một nữ chính mạnh mẽ, quật cường và không bao giờ chịu khuất phục trước tính cách bướng bỉnh của nam chính. Đặc biệt, đoạn plot twist cuối tập 1 khiến người xem nổi da gà khi giờ đây, nữ chính không còn là nhân vật bị bắt cóc, mà trở thành kẻ uy hiếp chồng mình nhằm đổi lại sự tự do càng khiến mạch phim thêm phần kịch tính.