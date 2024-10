Trong giai đoạn cuối năm 2024, màn ảnh Hàn sẽ có một bộ phim lãng mạn hứa hẹn đầy hấp dẫn được lên sóng, đó là "When the phone rings" (tạm dịch: "Khi chuông điện thoại reo"). Tác phẩm này có sự tham gia của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin - mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024 theo một cuộc bình chọn với 500.000 người tham gia do KingChoice tổ chức.

Chae Soo Bin hóa cô dâu đẹp hoàn hảo trong phim lãng mạn "When the phone rings".

Mới đây, MBC đã nhá hàng những tấm ảnh tĩnh mới của bộ phim. Trong số này, có một bức hình hé lộ tạo hình cô dâu của Chae Soo Bin. Với áo cưới trắng muốt, Chae Soo Bin hiện lên với nhan sắc "đỉnh nóc kịch trần", hoàn hảo không một điểm chê.

Ở những tấm hình khác, cô lại mang một vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, nữ tính nhưng lại yếu đuối, khơi dậy bản năng bảo vệ nơi khán giả, cũng như sự tò mò về câu chuyện của nhân vật mà nữ diễn viên thể hiện.

Nhân vật Hong Hee Joo do Chae Soo Bin thủ vai có vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng nhưng lại mang tâm hồn yếu đuối.

Được biết, trong phim "When the phone rings", Chae Soo Bin đảm nhận vai nữ chính Hong Hee Joo, con riêng của một ông trùm truyền thông. Cô kết hôn với nam chính Baek Sa Eon theo một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Đây là một người đàn ông xuất thân từ gia đình chính trị danh giá, hiện đang là phát ngôn viên trẻ tuổi nhất tại Nhà Xanh.

Mọi chuyện có thể sẽ rất hoàn hảo nếu như Hong Hee Joo không mất đi khả năng nói chuyện sau một tai nạn thuở ấu thơ. Hai người đều không kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này. Suốt 3 năm trời, họ chẳng giao tiếp với nhau nhưng vẫn phải giả vờ hạnh phúc. Cho đến một ngày, sự kiện Hong Hee Joo bị bắt cóc khiến mối quan hệ giữa cả hai dần thay đổi.

Bộ phim "When the phone rings" do Chae Soo Bin và Yoo Yeon Seok đóng chính bắt đầu phát sóng từ ngày 15/11 trên MBC.