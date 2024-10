Joo Ji Hoon - mỹ nam được khán giả ưu ái gọi với danh xưng là "thái tử" sau tiếng vang lớn của siêu phẩm Hoàng Cung vào năm 2006. Đáng tiếc, anh lại tự biến mình từ "con cưng" thành "con ghẻ" của công chúng khi dính vào bê bối chấn động bởi việc sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến hệ lụy phải đóng băng sự nghiệp. Ít ai có thể ngờ rằng, nam diễn viên lại có thể "lội ngược dòng" và trở lại thời hoàng kim. Thậm chí, nhiều năm qua, danh tiếng lẫn sự nghiệp của Joo Ji Hoon chỉ có dấu hiệu thăng hạng chứ không hề nếm mùi thất bại. Từ siêu phẩm truyền hình như Hyena (14,%), The Mask (12,6%), Five Fingers (12,6%), bom tấn lừng danh Netflix - Kingdom đến khuynh đảo màn ảnh rộng với Along With The Gods: The Two Worlds , nam diễn viên đều tạo được dấu ấn mạnh mẽ mà hiếm ngôi sao nào từng vướng bê bối có thể lặp lại.

Thái tử vạn người mê Joo Ji Hoon

Năm 2024, Joo Ji Hoon càng không có dấu hiệu nghỉ ngơi mà hoàn toàn tập trung vào việc củng cố địa vị lẫn quyền lực trong làng giải trí khi tái xuất liên tục trong 4 phim gồm 3 dự án truyền hình và 1 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, Blood Free đóng cặp cùng "nữ thần nụ cười" Han Hyo Joo (phát sóng vào tháng 04-2024) ghi nhận những phản hồi tích cực từ công chúng. Nam diễn viên hóa thân vào vai Woo Chae Woon, một cựu quân nhân hải quân đã giải ngũ và trở thành vệ sĩ. Ánh mắt cao lãnh, thần thái lạnh lùng, cùng những pha đánh đấm đẹp mắt đã giúp Joo Ji Hoon có thêm một vai diễn đầy hấp dẫn làm khán giả phải thương nhớ.

Sau đó, Joo Ji Hoon tiếp tục đổ bộ môn nghệ thuật thứ 7 với vai Joe Park trong Project Silence - một trong hai dự án cuối cùng của cố tài tử Lee Sun Kyun. Trong phim, "thái tử" xứ Hàn khiến người xem phát hoảng với tạo hình "xấu lạ", tóc dài như bà thím khác hẳn với tạo hình lạnh lùng, ngầu "lòi" trước đây. Vai diễn này được đánh giá là nước đi táo bạo của nam diễn viên khi Joo Ji Hoon trổ tài biến hóa với lối diễn hài tưng tửng, chỉ với một lời thoại cũng đủ khiến người xem bật cười. Joe Park là nhân vật quan trọng có đất diễn không hề thua kém Lee Sun Kyun khi giữ vai trò kết nối mọi người và không ít lần giúp hai cha con Cha Jung Won (Lee Sun Kyun) thoát khỏi án tử.

Nam diễn viên gây sốc với tạo hình "xấu lạ"

Vào 3 tháng cuối cùng của năm 2024, Joo Ji Hoon hứa hẹn tiếp tục trở thành cái tên oanh tạc màn ảnh nhỏ châu Á với hai bộ phim truyền hình có sắc thái trái ngược là Love Your Enemy và Light Shop .

Light Shop kể về câu chuyện của một cửa hàng đèn độc đáo thắp sáng một con hẻm tối tăm và thu hút những vị khách bí ẩn. Bộ phim dựa trên một webtoon của họa sĩ Kang Full. Joo Ji Hoon vào vai Won Young - chủ một cửa hàng đèn chiếu sáng 24/7 không bao giờ đóng cửa. Nhân vật này không chỉ giao tiếp mà còn phải thay khách hàng giải quyết những yêu cầu oái ăm của họ. Dù trailer và những bức ảnh tĩnh chỉ hé lộ tạo hình đeo kính râm của nam diễn viên nhưng "thái tử" Kbiz vẫn toát nên khí chất mạnh mẽ, sức hút khó cưỡng, càng khiến người hâm mộ tò mò về câu chuyện diễn ra xung quanh nhân vật này.

Tạo hình đầy bí ẩn nhưng không kém phần quyến rũ của mỹ nam 8x

Nếu Light Shop mang màu sắc ma mị, bí ẩn thì Love Your Enemy lại mang đến cảm giác ngập tràn hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Bộ phim được ví như phiên bản Hàn Quốc thời hiện đại của câu chuyện tình kinh điển Romeo và Juliet. Love Your Enemy khắc họa câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm của cặp đôi Seok Ji Won (Joo Ji Hoon) và Yoon Ji Won (Jung Yu Mi) - hai người sinh cùng ngày, cùng tên và có gia đình là kẻ thù của nhau qua nhiều thế hệ. Qua những thước phim và thông tin được NSX tiết lộ trước đó, vai diễn do Joo Ji Hoon là tân chủ tịch của trường trung học Dongmok - nhân vật này được mọi người hết mực tin tưởng vì toát nên khí chất đáng tin cậy, bộc trực, duy chỉ có nữ chính Yoon Ji Won mới khiến anh bộc lộ được cá tính và sự "đanh đá" thật sự của mình.

Love Your Enemy mang màu sắc hài hước, lãng mạn

Love Your Enemy dự kiến lên sóng vào ngày 23 tháng 11 trên tvN, trong khi đó Light Shop khởi chiếu từ ngày 4 tháng 12 trên Disney+.