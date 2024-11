Nhắc đến xứ sở kim chi, công chúng thường mệnh danh đây là thiên đường của phim ảnh - nơi từng sản sinh ra hàng loạt siêu phẩm gây bão toàn cầu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, các dự án của quốc gia này đều nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Dưới đây là 5 bộ phim từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ năm 2024, nhưng nó cũng để lại muôn vàn chỉ trích bởi phong độ ban đầu cực kỳ tốt, nhưng cốt truyện càng về sau càng tệ hại, và hạ màn với cái kết đầy...ba chấm.

My Demon

Trái ngược với rating thảm hại chỉ quanh quẩn dưới 5% tại quê nhà, My Demon lại bùng nổ mạnh mẽ trên khắp châu Á. Bộ phim ghi điểm với người xem bởi cặp đôi tiên đồng ngọc nữ sở hữu visual đỉnh cao là Kim Yoo Jung và Song Kang.

Tập cuối My Demon đạt rating 3,5% trên toàn quốc. Đây là thành tích đáng thất vọng so với một bộ phim truyền hình được chiếu vào khung giờ vàng cuối tuần trên SBS. Sự thất bại của My Demon được lý giải bởi cốt truyện còn lê thê, dài dòng, thiếu sự đột phá. Trong khi đó, diễn xuất của cặp đôi chính cũng khiến khán giả phải "chau mày". Xuyên suốt quá trình lên sóng, Kim Yoo Jung luôn phải cố "gồng" mình để vào vai tiểu thư tài phiệt sang chảnh, trong khi đó Song Kang lại gây thất vọng bởi diễn xuất "đơ" toàn tập.

Cái kết của My Demon là một cái kết Happy Ending, khi Jung Gu Won và Do Do Hee có cơ hội tái ngộ, nhưng nó lại đánh giá là thiếu trọn vẹn, thậm chí là tàn nhẫn với các nhân vật khi không giải quyết triệt để những vấn đề mà bộ phim đặt ra trước đó. Kết thúc của bộ phim chọn hướng đi tương tự với cách hạ màn của Goblin khi Jung Gu Won vẫn trở về làm ác quỷ, sống cuộc đời trường sinh bất tử. Trong khi đó, Do Hee là con người, vẫn phải chấp nhận đối mặt với chuyện sinh lão bệnh tử. Nghĩa là sau này, Gu Won sẽ một lần nữa đối diện với nỗi đau khi mất đi người mình yêu.

Chicken Nugget

Khác với My Demon, Kim Yoo Jung xuất hiện trong Chicken Nugget chỉ với vai trò nhân vật phụ nhưng lại là người có sức ảnh hưởng lớn và tạo nên muôn vàn tình huống phức tạp cho bộ phim. Ban đầu, dự án này nhận được đánh giá cao bởi cốt truyện độc lạ, có phần "dị" đến ngớ ngẩn khi Choi Min Ah (Kim Yoo Jung) - người vô tình bị biến thành một viên gà chiên vì vô tình bước vào cỗ máy bí ẩn của bố. Vì vậy, Choi Sun Man (Ryu Seung Ryong) phải cùng cộng sự của mình tìm lại con gái và biến cô thành người.

Khi bộ phim này được đăng tải trên nền tảng Netflix, nó đã khiến người dân Ả Rập tức giận bởi xuất hiện tình tiết không tôn trọng văn hoá và tỏ ý xem thường quốc gia này. Thêm vào đó, cái kết về du hành thời gian nhưng không góp phần giải quyết câu chuyện, lại chẳng theo bất cứ quy luật nào. Thậm chí thông điệp bộ phim còn chẳng rõ ràng, nếu không muốn nói là vô nghĩa.

Dear Hyeri

Dear Hyeri khiến người xem tiếc nuối cho nữ hoàng rating Shin Hye Sun khi "vớ" nhầm một kịch bản có chất lượng tệ hại. Ở những tập đầu tiên, Dear Hyeri vẫn giữ đúng tinh thần là một bộ phim chữa lành về một cô gái bị bệnh đa nhân cách, nhưng càng về sau, biên kịch lại lợi dụng căn bệnh này để đẩy nữ chính trở thành một nhân vật ba phải, đùa giỡn tình cảm với nam chính lẫn nam phụ.

Nhiều khán giả chỉ trích biên kịch "não tàn" khi xây dựng hình tượng nam chính toxic, chia tay suốt bao năm vẫn lạnh lùng tổn thương người mình yêu nhưng chỉ cần một nụ hôn là nữ chính chấp nhận tha thứ tất cả. Trong khi đó, nam phụ đậm chất "cờ xanh" lại bị nữ chính "trap" lên "trap" xuống rồi phải tự học cách cam chịu, nhẫn nhịn dù ban đầu anh chẳng làm gì có lỗi. Nhưng đỉnh điểm của sự bức xúc phải kể đến cảnh hôn ở tập cuối, khi nam nữ chính thản nhiên hôn nhau say đắm ở một cánh đồng cỏ lau - nơi từng là hiện trường của một vụ án mất tích, mà nạn nhân lại là em gái của nữ chính.

Sweet Home 3

Sweet Home 3 là trường hợp điển hình của một bộ phim "đầu voi đuôi chuột" của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2024. Đây cũng là hậu quả khi Netflix cố "vắt kiệt" tiềm năng mà dự án này có thể mang lại.

Nối tiếp câu chuyện ở 2 phần trước, nhưng Sweet Home 3 bị đánh giá tẻ nhạt đến nhàm chán, khi bế tắc trong việc kể tiếp câu chuyện về hành trình của Cha Hyun Su (Song Kang). Việc chồng chéo các mối quan hệ khiến khán giả mất tập trung lẫn kiên nhẫn.

Bộ phim nhận bão chê bai vì thiếu tính kết nối với 2 phần trước, cái kết lại vội vàng, làm cho có, đồng thời hy sinh các nhân vật phụ một cách vô tội vạ. Vì sự yếu kém của biên kịch mà phần thông điệp của Sweet Home 3 cũng trở nên chênh vênh, khó hiểu, không còn ấn tượng như phần đầu tiên đã làm được. Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi Sweet Home 1 bám sát nguyên tác nên nhận được muôn vàn lời tán dương, nhưng phần 2 lại dần nhạt nhoà và bị huỷ hoại ở phần cuối cùng.

Queen of Tears

Nhắc đến bom tấn tạo được tiếng vang lớn nhất năm 2024, ắt hẳn đó chính Queen of Tears. Bộ phim quy tụ hai ngôi sao đắt giá bậc nhất xứ Hàn là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, và được nhào nặn bởi biên kịch Park Ji Eun - người đứng sau thành công của Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh, Hạ Cánh Nơi Anh. Vì vậy, không quá khó hiểu khi Queen of Tears tạo nên cơn sốt oanh tạc trên khắp toàn cầu.

Song, trong quá trình lên sóng, cốt truyện của Queen of Tears lại không được lòng người xem, bởi nội dung lê thê, dài dòng, có thể thấy rõ ý đồ biên kịch cố tình kéo dài thời lượng. Do đó, bộ phim để lộ liên tiếp những điểm phi lý khi lạm dụng tình tiết mất trí nhớ, thiếu hiểu biết về pháp luật, nữ chính xem thường mạng sống chính mình, đến nỗi Xports News còn đưa ra nhận định: "Phim truyền hình xem để giải trí, không cần phải dùng não để suy nghĩ nhiều".

Tập cuối của bộ phim đi đến cái kết viên mãn, nhưng không thể khiến dư luận ngừng tranh cãi. Đầu tiên đấy là việc các nhân vật chính diện đều tận hưởng hạnh phúc đến nỗi thay đổi luôn đường dây tâm lý lẫn tính cách. Thêm vào đó, cảnh quay Baek Hyun Woo khi về già đến viếng mộ vợ và cả hai tái ngộ trên cánh đồng hoa oải hương ở thế giới bên kia khiến khán giả giật mình. Bởi, biên kịch cố tô vẽ một viễn cảnh hạnh phúc mãi mãi mà không nhận ra cảnh quay ấy không hề cần thiết. Nó không mang lại cảm giác hạnh phúc hơn mà chỉ khiến người xem "lạnh gáy".