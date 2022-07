Phim ăn khách "The Roundup" của Hàn Quốc bị chỉ trích kỳ thị người khuyết tật

Áp phích của "The Roundup" được dựng tại một rạp chiếu phim ở Seoul, ngày 1/6. (Ảnh: Yonhap)

Một nhóm gồm bảy tổ chức, bao gồm Korea Association for Mental Disorders và Research Institute of the Differently Abled Person's Rights in Korea đã tổ chức một sự kiện báo chí trước tòa nhà Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (NHRCK) ở Seoul hôm thứ Năm, kêu gọi về việc nhà chức trách cấm chiếu bộ phim "The Roundup".

Cảnh phim dẫn đến tranh cãi xảy ra ở đầu phim khi một người đàn ông trốn khỏi bệnh viện tâm thần, dùng dao đe dọa cảnh sát và công chúng khi anh ta giữ hai phụ nữ làm con tin trong siêu thị. Các tổ chức bảo vệ quyền người khuyết tật cho biết bộ phim là một ví dụ cho thấy sự kỳ thị đối với người khuyết tật đã gắn liền với văn hóa như thế nào.

Một số tổ chức dành riêng cho quyền của người khuyết tật đang tổ chức một sự kiện báo chí trước tòa nhà của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul hôm thứ Năm (giờ địa phương), lên án sự miêu tả tiêu cực của bộ phim về bệnh tâm thần. (Ảnh: Yonhap)

Họ nói: "Mô tả những người mắc bệnh tâm thần là tội phạm bạo lực và nguy hiểm là xúc phạm, gây tổn thương và gây tổn hại. Việc đưa ra một nhân vật khuyết tật đe dọa công chúng là gửi sai thông điệp".

"Nó khiến công chúng nhìn nhận những người mắc bệnh tâm thần là có hại và vi phạm quyền con người của họ" - những người phản đối nói thêm.

Ngoài việc đệ đơn phản đối "The Roundup" lên NHRCK, các tổ chức yêu cầu một lời xin lỗi công khai và một cuộc họp với các nhà sản xuất của bộ phim. Họ tuyên bố rằng họ đã nộp đơn khiếu nại với công ty sản xuất của bộ phim vào ngày 14 tháng 6 nhưng kể từ đó vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, bộ phim hành động tội phạm ăn khách "The Roundup" của Hàn Quốc cũng đã bị cấm chiếu tại Việt Nam vì nội dung bạo lực của phim.

Tại Hàn Quốc, "The Roundup" đã vượt qua 12,5 triệu lượt bán vé tính đến thứ Sáu, trở thành bộ phim được xem nhiều thứ 14 mọi thời đại tại Hàn Quốc.