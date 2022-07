Từng có tài tử từ chối tái hợp Song Hye Kyo ở Hậu Duệ Mặt Trời, còn "mai mối" cho cặp Song - Song huyền thoại

Hậu Duệ Mặt Trời là một trong số những phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc trong 10 năm đổ lại đây. Nổi đình đám là vậy thế nhưng từng có rất nhiều nam thần hạng A đã từ chối tác phẩm này, không muốn đóng vai nam chính vì nhiều lý do cá nhân. Jo In Sung là một trong số những người đã từ chối cơ hội đóng vai đại úy Yoo bên cạnh mỹ nhân đình đám Song Hye Kyo. Tuy nhiên pha từ chối của anh ấn tượng hơn hẳn những nam thần còn lại.

Thời điểm được ngỏ lời đóng chính ở Hậu Duệ Mặt Trời, Jo In Sung đã là một nam thần nổi danh toàn châu Á, tên tuổi bỏ xa Song Joong Ki. Quan trọng hơn khi anh đã từng hợp tác với Song Hye Kyo ở bom tấn Gió Mùa Đông Năm Ấy, thế nên việc anh được mời "yêu lại" mỹ nhân họ Song là điều dễ hiểu. Đáng tiếc anh đã từ chối bộ phim này dù không vướng nhiều lịch trình. Lý do được đồn đoán là bởi Jo In Sung không muốn phải ghi hình ở nước ngoài.

Tuy từ chối Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Jo In Sung lại chính là người giới thiệu Song Joong Ki cho ekip làm phim. Có lẽ nếu không có lời giới thiệu này thì ekip sẽ chẳng bao giờ nhắm tới Song Joong Ki. Bởi lẽ nhìn danh sách các nam thần đã từ chối vai sẽ thấy, đại úy Yoo Shi Jin ban đầu mang dáng dấp của một người đàn ông mạnh mẽ với vẻ ngoài men lỳ, có phần bụi bặm chứ không phải kiểu "mỹ nam đẹp hơn hoa" như Song Joong Ki. Chính bởi việc Song Joong Ki nhận vai mà kịch bản đã được thay đổi phần nào. Được biết ngay cả vai nam phụ cũng đã thay đổi để phù hợp với nam chính hơn, nhờ vậy mà Jin Goo mới có cơ hội đóng Hậu Duệ Mặt Trời.

Sở dĩ Jo In Sung giới thiệu Song Joong Ki cho ekip Hậu Duệ Mặt Trời là bởi ở ngoài đời, anh và nam diễn viên họ Song rất thân thiết với nhau. Anh cũng được coi là "ông mai" gián tiếp se duyên cho cặp đôi Song - Song khi mà trong quá khứ, chính anh đã khiến hai người có màn gặp gỡ đầu tiên. Dĩ nhiên màn gặp gỡ đó không phải ở Hậu Duệ Mặt Trời mà là ở thời điểm Gió Mùa Đông Năm Ấy ghi hình. Cụ thể vào năm 2013, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã có cơ hội gặp mặt lần đầu thông qua Jo In Sung. Tưởng rằng qua bàn tay mai mối của Jo In Sung, mối tình của Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ viên mãn, đáng tiếc nó lại quá ngắn ngủi. Điều đáng mừng là dù nhận vai hay không thì đến thời điểm hiện tại, cả ba người đều có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

