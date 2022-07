Kim Woo Bin suýt mất vai ở The Heirs vào tay mỹ nam này, từ chối vì không muốn gặp lại Park Shin Hye?

The Heirs - Những Người Thừa Kế là tựa phim Hàn gây sốt toàn châu Á một thời. Không chỉ có trào lưu Kim Tan của Lee Min Ho mà vai nam phụ Choi Young Do của Kim Woo Bin cũng được yêu thích không kém cạnh.

Ấy vậy mà trước khi diễn xuất của Kim Woo Bin trong The Heirs khiến khán giả thương nhớ, tạo ra "hiệu ứng nam phụ" thì vai này suýt thuộc về cái tên khác.

Trước khi nghĩ đến Kim Woo Bin, ekip The Heirs đã muốn mời nam diễn viên - ca sĩ Jung Yong Hwa (trưởng nhóm CNBLUE) tham gia phim. Trước đó, Yong Hwa đã ghi điểm với vai nam phụ "gây mê" trong Cô Nàng Đẹp Trai, cũng là lần đầu tiên mỹ nam hợp tác cùng Park Shin Hye.

Jung Yong Hwa suýt đóng The Heirs

Tuy nhiên Jung Yong Hwa đã không trở thành nam phụ của The Heirs như mong muốn của ekip do công ty sản xuất phim và phía FNC - công ty chủ quản của Yong Hwa không đi đến được thoả thuận cuối cùng.

Chưa dừng lại ở đó, bản thân Yong Hwa cũng không quá mặn mà với The Heirs vì muốn thử sức với loại vai khác, không còn ở môi trường học đường nữa. Bản thân anh cũng không muốn lại tái hợp với Park Shin Hye khi đã đóng cùng cô 2 lần, ở Cô Nàng Đẹp Trai và Nốt Nhạc Tình Yêu (Heartstrings).

Jung Yong Hwa đóng nhiều phim với Park Shin Hye trước đó

Thế là ekip đã chính thức lựa chọn Kim Woo Bin vào vai Choi Young Do của The Heirs. Trước đó Kim Woo Bin đã ghi điểm với những dự án như To the Beautiful You hay Phẩm Chất Quý Ông, sở hữu lối diễn xuất đa dạng và vô cùng thu hút.

Choi Young Do trở thành nam phụ gây thương nhớ nhờ diễn xuất của Kim Woo Bin

Sau khi ra mắt, The Heirs thành công vượt bậc và giúp Kim Woo Bin trở nên nổi tiếng hơn. Anh đóng cùng nhiều ngôi sao hàng đầu như Lee Byung Hun, Kang Dong Won, Suzy, và gần đây nhất là bà xã Shin Min Ah trong Our Blues.

Kim Woo Bin trở lại trong Our Blues sau thời gian dài trị bệnh

Về phần Jung Yong Hwa, anh vẫn tiếp tục hoạt động song song ca hát và diễn xuất, song vì quy luật đào thải hà khắc của làng giải trí Hàn mà độ nhận diện của anh ở hiện tại đã kém xa khi trước. Gần đây nhất, Yong Hwa trở lại với phim Bất Động Sản Trừ Tà cùng Jang Nara nhưng không thành công mấy.

Sự trở lại của Jung Yong Hwa không bùng nổ

