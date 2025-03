"When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) là tựa phim Hàn Quốc gây sốt ở thời điểm hiện tại. Có nhiều yếu tố giúp bộ phim này thành công, chẳng hạn như kịch bản chạm đến cảm xúc, cảnh quay đẹp, nên thơ và đặc biệt là diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Mỗi nhân vật trong "When Life Gives You Tangerines" lại ghi dấu ấn riêng biệt, và phiên bản trung niên của Ae Sun do nữ diễn viên Moon So Ri đảm nhận cũng không phải là ngoại lệ.

Nữ diễn viên Moon So Ri trong phim "When Life Gives You Tangerines"

Moon So Ri là nữ diễn viên không hề xa lạ đối với khán giả yêu thích phim Hàn Quốc. Cô diễn xuất ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào, khí chất sang trọng và nụ cười tươi sáng. Ở độ tuổi 51, Moon So Ri gây ấn tượng với làn da mịn màng và trắng hồng, rạng rỡ. Moon So Ri áp dụng phong cách thời trang không quá cầu kỳ. Cô ưu tiên những món đồ mang tông màu trung tính như trắng, nâu, đen và be…

Sự kết hợp giữa các item tinh giản, màu trung tính giúp Moon So Ri dễ dàng tạo nên những bộ cánh thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung. Moon So Ri còn gợi ý nhiều mẫu giày tôn dáng tối ưu như giày cao gót mũi nhọn, giày màu be, boots cao gót… Đôi khi, Moon So Ri cũng tạo điểm nhấn ấn tượng cho phong cách bằng các item như áo họa tiết, váy tua rua để style thêm mới mẻ, đa dạng.

Như đã đề cập ở trên, Moon So Ri duy trì tốt nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ ở độ tuổi trung niên. Và để tôn lên dung mạo xinh đẹp, Moon So Ri đã áp dụng 3 kiểu tóc sau đây:

Tóc bob

Tóc bob là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt theo thời gian. Ưu điểm của tóc bob là sự thanh lịch và chỉn chu nên rất phù hợp với độ tuổi trung niên. Tóc bob không hề cộng tuổi cho phụ nữ trung niên. Thậm chí, kiểu tóc này còn mang tới nét hiện đại, thời thượng cho nhan sắc.

Moon So Ri áp dụng phiên bản tóc bob rẽ ngôi lệch. Biến tấu này dễ áp dụng hơn hẳn so với tóc bob rẽ ngôi giữa. Tóc bob ngôi lệch tạo vẻ thanh thoát cho gương mặt, từ đó giúp nâng tầm nhan sắc. Khi để tóc bob, Moon So Ri không nhuộm tóc, cô giữ nguyên màu tóc đen, từ đó đảm bảo sự tinh tế, nhã nhặn.

Tóc pixie

Tóc pixie cũng là lựa chọn lý tưởng dành cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Kiểu tóc này cá tính và trẻ trung nhưng vẫn đem đến nét sang trọng, yêu kiều cho nhan sắc. Tóc pixie tạo vẻ gọn gàng cho diện mạo, đồng thời giúp gương mặt thêm rạng rỡ, sáng sủa.

Moon So Ri áp dụng kiểu tóc pixie nhuộm nâu trầm. Lựa chọn này rất trẻ trung, năng động nhưng vẫn ghi điểm tinh tế. Để tóc pixie luôn vào nếp chuẩn đẹp, Moon So Ri thường vuốt gel tạo kiểu, phụ nữ trung niên nên học hỏi bí kíp này.

Tóc lửng

Moon So Ri không nuôi tóc quá dài ở độ tuổi trung niên. Thay vào đó, cô áp dụng style tóc lửng trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính, dịu dàng. Tóc lửng còn tạo sự thoải mái và nhẹ nhõm, thích hợp để chị em kết thân trong mùa hè.

Xoay quanh kiểu tóc lửng, Moon So Ri có nhiều cách biến tấu giúp đa dạng hóa hình tượng, chẳng hạn như tóc uốn xoăn yêu kiều, tóc uốn cụp trang nhã hay tóc suôn thẳng hiện đại.

Ảnh: Sưu tầm