Đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2024 - Quế Anh đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Thế nhưng thay vì dành sự ủng hộ, cô nàng phải chịu nhiều ý kiến tranh cãi vì những hoạt động hay cả cách ứng xử tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mới đây nhất trong vòng sơ loại phần thi Grand Voice trong khuôn khổ Miss Grand International 2024, màn thể hiện ca khúc Kpop Like That (BABYMONSTER) của Quế Anh đã nhận về không ít sự chỉ trích.

Clip màn trình diễn Like That (BABYMONSER) của Quế Anh tại Miss Grand International 2024

Phần thi này từng được đánh giá là thế mạnh của Quế Anh khi cô có khả năng hát, nhảy, rap, kỹ năng biểu diễn. Ấy thế khi cô nàng chỉ vừa cất giọng nốt đầu tiên, cộng đồng mạng đã thất vọng toàn tập. Xuyên suốt màn thể hiện, những gì tệ nhất đều được Quế Anh "khoe" ra cho khán giả. Từ chênh phô, lệch tông, sai nhạc, mất lời, nuốt chữ,... khiến dân tình ngao ngán, chỉ trích cô nàng là "nỗi xấu hổ khi là đại diện Việt Nam".

Quế Anh gây tranh cãi với phần thi hát tại Miss Grand International 2024

Không những thế, Bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC Miss Grand Vietnam - người được cộng đồng mạng gọi với cái tên quen thuộc hơn là "dì Dung" từng có lời đánh giá như "đổ thêm dầu vào lửa". Dân mạng "đào lại" mà chỉ biết lắc đầu.

Cụ thể, "dì Dung" từng chia sẻ: "Quế Anh có thể đáp ứng được khả năng hát, nhảy - một trong những yếu tố quan trọng của Miss Grand International. Quế Anh có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc và có thể làm tốt vai trò của một idol Kpop. Bạn ấy rất yêu âm nhạc, máu chiến và cháy với điều này...".

Clip Bà Phạm Kim Dung chia sẻ Hoa hậu Quế Anh có thể làm tốt vai trò của idol Kpop

Việc Trưởng BTC Miss Grand Vietnam so sánh Quế Anh với idol Kpop khiến cộng đồng mạng thấy quá "lố" vì trên thực tế, những gì cô nàng thể hiện đều chỉ cho thấy đó là màn "múa hát" nghiệp dư, hát karaoke vui vẻ giao lưu chứ không thể nào là người có tố chất âm nhạc hay vũ đạo được, nữa là đến việc so sánh với idol Kpop.

Ngoài ra, là đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng có đến hai lần trình diễn ca khúc Kpop mà không phải bài hát tiếng Việt làm cộng đồng mạng không giấu được sự phẫn nộ, khẳng định Quế Anh không khác nào đại diện thứ hai của Hàn Quốc.

Lời đánh giá của Trưởng BTC Miss Grand Vietnam được cộng đồng mạng "đào" lại sau màn trình diễn đáng xấu hổ của Quế Anh và cho rằng đây là phát ngôn khá nực cười của người đứng đầu một cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Quế Anh đang là nhân tố gây nhiều tranh cãi khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2024

Trước đó, Quế Anh đã thể hiện ca khúc Like That của nhóm nhạc Kpop BABYMONSTER cho phần thi tại Grand Voice. Cô tiếp tục lựa chọn một ca khúc tiếng Anh mang tên Everytime We Touch cho vòng thi kế tiếp. Dù gây ra nhiều tranh cãi thậm chí là nhận về sự chỉ trích nhưng những màn trình diễn này vẫn giúp Quế Anh lọt vào Top 15. Ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International còn gọi Quế Anh là ca sĩ và mong rằng cô sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai. Ngay lập tức, cô nàng đã nhanh chóng phủ nhận lời nhận xét có cánh của Chủ tịch Miss Grand International.