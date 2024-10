Lâm Bảo Ngọc bị tố "hát chùa" nhạc Vũ Cát Tường

Ồn ào tác quyền gây chú ý nhất hiện tại là tranh chấp giữa Vũ Cát Tường và Lâm Bảo Ngọc. Ngày 7/10, bài đăng của 1 người thuộc ekip ca sĩ Vũ Cát Tường tố Lâm Bảo Ngọc "hát chùa", không xin phép và tái phạm nhiều lần khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dù bài đăng không đề cập trực tiếp, nhưng các fan đều nhanh chóng nhận ra đối tượng bị nhắm đến là Lâm Bảo Ngọc.

Lâm Bảo Ngọc bị ekip Vũ Cát Tường tố "hát chùa"

Lâm Bảo Ngọc từng hát nhạc Vũ Cát Tường - cụ thể là bài IF trong một cuộc thi. Lâm Bảo Ngọc chỉ liên hệ xin phép tác giả để biểu diễn ca khúc IF trong khuôn khổ cuộc thi. Tuy nhiên, nhiều năm qua cô mang bài hát này đi diễn từ phòng trà đến sự kiện mà không có sự thỏa thuận với phía Vũ Cát Tường. Fan cứng giọng ca Vết Mưa bày tỏ sự bất lực vì Vũ Cát Tường thường cho qua những trường hợp như thế này.

Trong những năm qua, Lâm Bảo Ngọc nhiều lần biểu diễn ca khúc IF của Vũ Cát Tường

Bị cư dân mạng chỉ trích vì hành vi "hát chùa", Lâm Bảo Ngọc đăng bài đính chính vào tối 8/10. Theo đó, Lâm Bảo Ngọc cho biết đã liên hệ với ekip Vũ Cát Tường ngay khi có tranh cãi nổ ra trên MXH, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tối 8/10, Lâm Bảo Ngọc đăng bài đính chính, cam đoan cô và ekip luôn tôn trọng tác quyền

Lâm Bảo Ngọc cam đoan cô và ekip luôn tôn trọng tác quyền. Trong các sân khấu, việc xin tác quyền biểu diễn đều được BTC show diễn đảm nhận. Cô thông tin, ca khúc IF được Vũ Cát Tường ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Do đó, mọi hoạt động thương mại, sử dụng ca khúc này đều được phía Lâm Bảo Ngọc và các bên xin phép, thực thi đúng pháp luật.

Đòn đáp trả của Vũ Cát Tường

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì tối 10/10, ekip Vũ Cát Tường đáp trả Lâm Bảo Ngọc bằng 1 bài đăng nêu rõ các luận điểm liên quan đến tác quyền ca khúc IF. Đầu tiên, phía Vũ Cát Tường cho biết chưa nhận được bất kì tin nhắn, thông báo hay email bằng văn bản nào được gửi đến từ phía Lâm Bảo Ngọc - trong thời gian nổ ra tranh cãi trên MXH.

Tối 10/10, ekip Vũ Cát Tường đáp trả

Ngày 9/10, phía Vũ Cát Tường chủ động liên hệ ekip Lâm Bảo Ngọc, yêu cầu làm rõ thông tin Lâm Bảo Ngọc đưa ra trước đó, nhưng không nhận được câu trả lời xác đáng. Cuối cùng, ekip Lâm Bảo Ngọc cho biết đã liên lạc với số điện thoại cũ của Vũ Cát Tường. Do đó, Vũ Cát Tường không thể hồi âm vì không nhận được bất kỳ thông tin nào được gửi đến.

Về vấn đề tác quyền, ekip Vũ Cát Tường khẳng định Lâm Bảo Ngọc đã đưa ra những phát ngôn chưa được kiểm chứng

Về vấn đề tác quyền, ekip Vũ Cát Tường khẳng định Lâm Bảo Ngọc đã đưa ra những phát ngôn chưa được kiểm chứng. Do đó, gây ảnh hưởng đến bản thân Vũ Cát Tường, đẩy mọi chuyện đi xa. Phía Vũ Cát Tường cho biết, ngoại trừ video phát hành trên kênh YouTube Lâm Bảo Ngọc và show diễn Mini-Concert Ngọc, đã được cấp phép sử dụng bài IF thì nhiều sân khấu phòng trà, tụ điểm ca nhạc mang tính thương mại từ tháng 5/2019 đến nay, Lâm Bảo Ngọc không có giấy phép biểu diễn ca khúc IF hợp pháp. Do đó, việc vi phạm là có xảy ra.

Phía Vũ Cát Tường khẳng định Lâm Bảo Ngọc có hành vi vi phạm tác quyền với ca khúc IF

Ngoài ra, ekip Vũ Cát Tường thông tin, kể từ ngày 8/11/2024, tác quyền ca khúc IF sẽ không còn uỷ quyền sang VCMPC. Theo đó, mọi thủ tục đều phải kiểm tra trực tiếp với ekip Vũ Cát Tường. Bài đăng này đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề còn khiến cư dân mạng tranh cãi. Hiện, Lâm Bảo Ngọc chưa đưa ra phản hồi tiếp theo liên quan đến cuộc tranh chấp tác quyền ca khúc IF.

Nguyên văn bài đăng của ekip Vũ Cát Tường: V/V BẢN QUYỀN TÁC PHẨM "IF" CỦA TÁC GIẢ VŨ CÁT TƯỜNG Kính gửi quý báo giới truyền thông và các đơn vị tổ chức, Kính gửi ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và đại diện của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, Kính gửi quý khán giả đang quan tâm, Chúng tôi, Vector Presents là đại diện hợp pháp của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Những ngày qua, thông tin liên quan đến bản quyền ca khúc "IF" do ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường sáng tác được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội nhưng không có tính xác thực, gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, đồng thời làm phiền lòng quý khán giả. Thay mặt ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến quý khán giả, quý truyền thông báo giới và các đơn vị tổ chức. Liên quan về vấn đề trao đổi thông tin giữa ca sĩ Lâm Bảo Ngọc (sau đây gọi là "Ca Sĩ") và ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường (sau đây gọi là "Tác Giả") về bản quyền sáng tác "IF" (sau đây gọi là "Tác Phẩm"), chúng tôi có những phản hồi như sau: - Về vấn đề Ca Sĩ tự phát ngôn: "đã liên hệ Đại diện Tác Giả nhưng chưa nhận được phản hồi", chúng tôi xin công khai tiến trình trao đổi hai bên như sau: 1. Sau khi kiểm tra số điện thoại, hộp thư bưu điện, email công khai làm việc trong Ngành Giải Trí, chúng tôi khẳng định rằng: Từ ngày 07/10/2024 đến trước 20:00 08/10/2024 (thời điểm Ca Sĩ tự đăng tải nội dung trên truyền thông đại chúng đề cập đến Tác Giả và Tác Phẩm), chúng tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn, thông báo hay email bằng văn bản nào được gửi đến chúng tôi từ phía Ca Sĩ. 2. Ngay khi biết những thông tin sai lệch này, vào lúc 13h20 ngày 09/10/2024, chúng tôi đã chủ động gửi email trước cho Ca Sĩ yêu cầu làm rõ thông tin mà Ca Sĩ đã tự đăng tải trên phương tiện truyền thông gây ảnh hưởng đến uy tín của Vũ Cát Tường nói riêng và tập thể chúng tôi nói chung. 3. Vào lúc 22:36 cùng ngày, Đại diện Ca Sĩ phản hồi và vẫn khẳng định đã liên lạc với người đại diện Tác Giả nhưng không đưa ra được bằng chứng. 4. Vào lúc 7:44 10/10/2024, chúng tôi yêu cầu trong vòng 12 giờ, phía Ca Sĩ vui lòng cung cấp hình ảnh chụp màn hình hoặc bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tin nhắn/thông tin Ca Sĩ đã được gửi đến người Đại diện Tác Giả trong thời gian từ ngày 07/10/2024 đến trước 20:00 08/10/2024. Chúng tôi thiện chí sẵn sàng cùng Ca Sĩ kiểm tra với nhà mạng nếu cần thiết. 5. Tuy nhiên, đến 15:57 10/10/2024, phía Ca Sĩ phản hồi theo cách khác rằng đã liên lạc với số điện thoại cá nhân cũ của Tác Giả đã không sử dụng, không phải thông tin liên hệ công khai và chính thức. Vì vậy, chúng tôi không thể hồi âm khi không nhận được bất kỳ thông báo nào gửi đến chúng tôi. 6. Trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng và đơn vị phát ngôn hợp pháp của Tác Giả, chúng tôi chưa bao giờ đề cập trực tiếp đến tên Ca Sĩ/Đại Diện Ca Sĩ cũng như những vấn đề liên quan Ca Sĩ. Việc Ca Sĩ phát ngôn thông tin chưa kiểm chứng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến Tác Giả/Đại diện Tác giả. - Về vấn đề bản quyền Tác Phẩm, sau quá trình thu thập và kiểm tra dữ liệu được cung cấp bởi VCPMC - đơn vị được uỷ quyền cấp phép đối với Tác Phẩm, chúng tôi xác nhận những thông tin sau đây: 1. Tác Phẩm đã được cấp phép phát hành trực tuyến trên kênh Youtube "Lâm Bảo Ngọc" từ 16/01/2024 - 15/01/2026. Cụ thể, ID Kênh: UC-sSO4Nv7D3lbohnqGO7zIQ 2. Tác Phẩm đã được cấp phép biểu diễn tại "Mini-Concert Ngọc" vào tháng 12/2023 3. Tuy nhiên, từ tháng 05/2019 cho đến nay, ngoại trừ chương trình The Voice Việt Nam và một số chương trình tổ chức lớn đã được cấp quyền biểu diễn/phát hành trực tuyến/truyền hình, còn lại rất nhiều chương trình minishow phòng trà có bán vé, tụ điểm ca nhạc mang tính thương mại do Ca Sĩ nhận lời tham gia và có biểu diễn trực tiếp nhiều Tác Phẩm của Tác Giả, nhiều lần trong nhiều năm, nhưng đều không có bất kỳ hợp đồng hay văn bản xác nhận cấp quyền biểu diễn do VCPMC ký. Đối với trường hợp này, chúng tôi hiểu rằng sự sai sót trong việc đăng ký biểu diễn và ý thức thi hành Luật Sở Hữu Trí Tuệ đến từ nhiều phía. Ở cương vị là ca sĩ biểu diễn Tác Phẩm không thuộc sở hữu độc quyền của mình, nhưng Ca Sĩ không có sự kiểm tra đối chiếu việc cấp phép Tác Phẩm trước khi biểu diễn. Chúng tôi có danh sách các buổi diễn của Ca Sĩ có biểu diễn nhiều tác phẩm của Tác Giả trong vòng 05 năm qua không xin phép và không được cấp phép. Nhằm tối ưu hoá việc bảo vệ và khai thác bản quyền Tác Phẩm, ngày 09/10/2024, Tác Giả đã gửi thông báo rút toàn bộ uỷ quyền đối với Tác Phẩm "IF" đến VCPMC và phía VCPMC đã xác nhận. Như vậy, sau 30 ngày kể từ ngày VCPMC xác nhận, cụ thể là kể từ ngày 08/11/2024, VCPMC sẽ không còn là đơn vị cấp phép Tác Phẩm "IF" trên mọi lĩnh vực. Quyền Tác Giả đối với Tác Phẩm sẽ được Tác Giả uỷ quyền cho công ty TNHH Vector Presents trực tiếp quản lý và cấp phép. Để làm rõ, điều này có nghĩa là: - Các quyền và nội dung mà VCPMC đã cấp phép và/hoặc gửi xác nhận Tác Phẩm cho các tổ chức, cá nhân/Ca Sĩ sử dụng trước ngày 09/10/2024 vẫn được bảo lưu và thực hiện đến hết thời hạn hợp đồng. - Từ ngày 08/11/2024 trở đi, nếu không có hợp đồng cấp Quyền Tác Giả được ký giữa công ty Vector Presents và đơn vị tổ chức chương trình hoặc/và cá nhân Ca Sĩ/đại diện Ca Sĩ, thì việc Ca Sĩ sử dụng Tác Phẩm cho những mục đích sau đây được xem là vi phạm bản quyền và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật: Biểu diễn trực tiếp hoặc gián tiếp Tác Phẩm thông qua bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại; Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Làm tác phẩm phái sinh; Sao chép tác phẩm; Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; những quyền khác mà luật pháp cho phép. Chúng tôi hi vọng rằng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng bản quyền Tác Phẩm đã được làm rõ. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của quý khán giả đã và đang yêu quý âm nhạc của tác giả Vũ Cát Tường, các đơn vị tổ chức và quý báo giới. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. Vector Presents.