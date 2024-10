Vì sao đi thi quốc tế, Quế Anh bị khán giả gọi là "đại diện thứ 2 của Hàn Quốc"

Là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2024, những hoạt động của Quế Anh tại đấu trường quốc tế này vẫn thu hút sự chú ý của khán giả.

Vòng sơ loại phần thi Grand Voice - Tài năng ca hát trong khuôn khổ Miss Grand International 2024 vừa diễn ra. Đây cũng là một trong những phần thi quan trọng để tìm ra người chiến thắng.

Phần thi này được đánh giá là thế mạnh của Võ Lê Quế Anh khi cô có khả năng hát, nhảy, đọc rap và trình diễn.

Phần thi ca hát của Quế Anh

Tại phần thi này, đại diện Việt Nam mang đến màn trình diễn sôi động với ca khúc Like that của nhóm nhạc Hàn Quốc - BabyMonster. Ngoài hát, cô còn tự tin thể hiện khả năng đọc rap. Ở vòng sau, Quế Anh chọn một ca khúc tiếng Anh mang tên Everytime we touch với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Phần trình diễn không quá xuất sắc, nhưng vẫn giúp Quế Anh được gọi tên vào top 15.

Khi ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International gọi cô là ca sĩ, Quế Anh lập tức phủ nhận. Ông cũng gửi lời khen và hy vọng rằng cô sẽ trở thành một ca sĩ trong tương lai.

Quế Anh lọt top 15 phần thi "Grand Voice".

Dù lọt vào top 15 tuy nhiên phần thể hiện của Quế Anh vẫn nhận phải phản hồi không tích cực của khán giả quê nhà. Dù từng khẳng định rất tự tin về giọng hát, song màn biểu diễn của Quế Anh tại phần thi này vẫn chưa đủ thuyết phục. Giọng hát của người đẹp vẫn còn yếu, đôi lúc chênh phô, vấp nhịp.

Thậm chí, nhiều khán giả thắc mắc tại sao trong một cuộc thi nhan sắc quốc tế, Quế Anh lại lựa chọn hát nhạc Hàn Quốc thay vì hát một ca khúc tiếng Việt. Bởi thông qua phần thi này, người đẹp có thể quảng bá âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trước đó tại cuộc thi, Quế Anh cũng chọn một ca khúc Kpop khi được mời lên hát giao lưu. Nhiều người tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn gọi Quế Anh là "đại diện thứ 2 của Hàn Quốc".

Dù vậy, một số khán giả vẫn đánh giá phần thể hiện của Quế Anh chỉn chu, đặc biệt khi cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra, họ cho rằng Quế Anh chọn nhạc Hàn vì có thể đó là sở trường của người đẹp.

Bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC Miss Grand Vietnam cũng từng đánh giá: "Quế Anh có thể đáp ứng được khả năng hát, nhảy - một trong những yếu tố quan trọng của Miss Grand International. Quế Anh có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc và có thể làm tốt vai trò của một idol Kpop. Bạn ấy rất yêu âm nhạc".

Quế Anh đăng gặp nhiều phải chông gai tại cuộc thi.

Hiện tại, Quế Anh đã đi được gần một nửa hành trình Miss Grand International 2024, tuy nhiên cô đang gặp phải khá nhiều thử thách. Một số sự cố trong những ngày đầu ít nhiều khiến đại diện Việt Nam mất thiện cảm trong mắt khán giả quốc tế.

Gần đây nhất, Quế Anh nhận nhiều chỉ trích khi có hành động kém duyên tại một buổi giao lưu của Miss Grand International 2024. Cụ thể, người đẹp Việt Nam đã có hành động giật micro của người đẹp Cambodia mà không để ý đến biểu cảm bối rối của thí sinh này.

Ngoài ra, việc Quế Anh chỉ luôn "dính như sam" cùng đại diện Thái Lan khiến nhiều người cho rằng cô ít hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người.

Quế Anh thân thiết với đại diện Thái Lan.

Khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024 , Quế Anh đã vướng phải nhiều chỉ trích từ phía khán giả. Trước ngày đi thi quốc tế, cô chia sẻ bản thân “nợ khán giả một món nợ ân tình” và mong muốn dùng cuộc thi lần này để trả món nợ đó.

"Quế Anh mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả, những người yêu mến nhan sắc Việt Nam, cùng nhau tự hào hai tiếng Việt Nam. Quế Anh vẫn đang cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất tại MGI. Sau cùng, kết quả tại cuộc thi như thế nào, cảm xúc đều thuộc về khán giả.

Quế Anh hy vọng rằng với những khán giả còn hoài nghi, còn chưa yêu mến Quế Anh, lần này cho Quế Anh một cơ hội được khán giả mở lòng ủng hộ. Xin hãy xem như Quế Anh nợ quý khán giả món nợ ân tình. Quế Anh sẽ cố gắng nỗ lực, chứng minh rằng sự vị tha, đồng cảm, sự ủng hộ của khán giả trong hành trình này là xứng đáng”, cô tâm sự.

Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, đăng quang Miss Grand Vietnam 2024. Cô cao 1m73, số đo 3 vòng lần lượt là 86 - 62 - 89 (cm). Mỹ nhân 23 tuổi từng đạt nhiều thành tích trên đấu trường nhan sắc cấp thành phố như Á khôi ĐH Huế 2020, Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.

Đêm chung kết Miss Grand International dự kiến tổ chức vào tối 25/10 tại Thái Lan với màn tranh tài của 72 thí sinh.