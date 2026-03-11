Phát hiện ung thư khi đi khám sức khoẻ định kỳ

Nhiều phụ nữ cho rằng nếu ăn ngủ bình thường, không đau và không sờ thấy khối u thì cơ thể chắc chắn khỏe mạnh. Tuy nhiên, trường hợp của một bệnh nhân 60 tuổi vừa được phát hiện ung thư vú cho thấy bệnh có thể âm thầm phát triển ngay cả khi không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Bệnh nhân sống tại Hà Nội, có lối sống điều độ và không ghi nhận tiền sử gia đình mắc ung thư . Lần đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai là buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trong suốt quá trình thăm khám ban đầu, người bệnh không có biểu hiện bất thường. Bà không đau, không sờ thấy khối u, vùng da vú cũng không có thay đổi. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng kết hợp các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu, bác sĩ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nằm sâu trong mô tuyến vú.

Hình ảnh khối u được phân loại BIRADS 4 trên siêu âm và chụp X-quang tuyến vú.

Các xét nghiệm tiếp theo, bao gồm chọc hút tế bào, xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ, khối u ở vị trí sâu và kích thước nhỏ nên rất khó phát hiện nếu chỉ dựa vào cảm nhận thông thường. Nếu không thực hiện khám sức khỏe định kỳ, bệnh có thể chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng hơn.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ, nhưng cũng là loại ung thư có khả năng điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Khi khối u được phát hiện ở giai đoạn đầu, tỷ lệ điều trị khỏi có thể vượt 90%. Người bệnh cũng có nhiều cơ hội bảo tồn tuyến vú, giảm các can thiệp phẫu thuật phức tạp và hạn chế ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Trường hợp của nữ bệnh nhân 60 tuổi cho thấy giá trị quan trọng của việc tầm soát định kỳ, đặc biệt khi bệnh chưa gây ra bất kỳ dấu hiệu nào.

Hiện việc tầm soát ung thư vú được hỗ trợ bởi nhiều kỹ thuật chẩn đoán hiện đại. Trong đó, chụp X-quang tuyến vú (mammography) thế hệ mới và siêu âm đàn hồi mô có khả năng phát hiện những tổn thương rất nhỏ nằm sâu trong mô tuyến vú, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ. Những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc bất thường nội tiết cần chủ động đi khám sớm hơn theo tư vấn của bác sĩ.

Theo các bác sĩ, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn góp phần bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài cho mỗi phụ nữ.