Phát hiện thú vị: Trẻ lớn lên giỏi kiếm tiền thường sớm bộc lộ 5 đặc điểm này từ nhỏ

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ sau này biết kiếm tiền và làm việc hiệu quả thường sớm bộc lộ một số phẩm chất ngay từ nhỏ.

Không ít phụ huynh tin rằng chỉ cần con học giỏi, đạt điểm cao thì sau này sẽ có công việc tốt và cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy thành tích học tập chỉ là một phần của bức tranh. Khả năng kiếm tiền, thích nghi với công việc và nắm bắt cơ hội còn phụ thuộc vào nhiều kỹ năng được hình thành từ khi còn nhỏ.

Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất là Harvard Grant Study, bắt đầu từ năm 1938 và theo dõi hàng trăm người trong nhiều thập kỷ. Kết quả chỉ ra rằng những thói quen, kỹ năng sống và khả năng xây dựng mối quan hệ từ thời thơ ấu có ảnh hưởng lâu dài đến thành công khi trưởng thành.

Dưới đây là 5 đặc điểm thường xuất hiện ở những đứa trẻ lớn lên có khả năng kiếm tiền và phát triển sự nghiệp tốt.

1. Có chính kiến, không chỉ biết nghe lời

Một đứa trẻ ngoan ngoãn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc sau này sẽ thành công hơn. Trong môi trường học tập và công việc, những người biết đặt câu hỏi, tự đánh giá vấn đề và dám đưa ra quan điểm riêng thường có nhiều cơ hội phát triển.

Điều này không có nghĩa là trẻ cần chống đối cha mẹ, mà là được khuyến khích suy nghĩ độc lập thay vì chỉ làm theo mọi chỉ dẫn. Chính khả năng tự đưa ra quyết định sẽ giúp trẻ thích nghi tốt hơn khi bước vào môi trường làm việc sau này.

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2. Được làm quen với tiền từ sớm

Nhiều gia đình cho rằng trẻ còn nhỏ thì chưa cần biết đến tiền bạc. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính lại khuyến khích điều ngược lại.

Chương trình Money as You Grow của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ khuyến nghị trẻ nên được tiếp cận kiến thức tài chính theo từng độ tuổi: từ việc phân biệt "nhu cầu" và "mong muốn", học cách tiết kiệm, ghi chép chi tiêu cho đến hiểu về tài khoản ngân hàng, tín dụng và các quyết định tài chính khi lớn hơn.

Việc hiểu giá trị của đồng tiền từ sớm giúp trẻ hình thành tư duy quản lý tài chính thay vì chỉ biết tiêu dùng hoặc quá e dè với tiền bạc.

3. Chủ động hành động thay vì chờ đợi

Nhiều người thành công không hẳn là người giỏi nhất, mà là người sẵn sàng bắt tay vào làm và học hỏi từ trải nghiệm thực tế.

Những đứa trẻ thích thử sức với các hoạt động mới, chủ động giải quyết vấn đề hoặc không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ thường tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn. Đây cũng là nền tảng giúp các em tự tin nắm bắt cơ hội khi trưởng thành.

Khả năng hành động sớm, thay vì chần chừ vì sợ sai, được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt trong công việc và kinh doanh.

4. Có khả năng đồng cảm và giao tiếp tốt

Năng lực kiếm tiền không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn mà còn gắn liền với khả năng hợp tác, xây dựng mối quan hệ và tạo dựng lòng tin.

Harvard Grant Study từng chỉ ra rằng chất lượng các mối quan hệ từ sớm có liên hệ chặt chẽ với mức độ thành công và hạnh phúc khi trưởng thành. Trẻ biết quan tâm đến người khác, cư xử tinh tế và giao tiếp phù hợp thường dễ thích nghi hơn trong môi trường làm việc sau này.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) ngày càng trở thành một lợi thế quan trọng bên cạnh chỉ số IQ.

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5. Không dễ bỏ cuộc khi gặp thất bại

Nhà tâm lý học Angela Duckworth, Đại học Pennsylvania (Mỹ), nổi tiếng với khái niệm Grit (sự bền bỉ, kiên trì). Nghiên cứu của bà cho thấy khả năng theo đuổi mục tiêu lâu dài có thể dự đoán thành công tốt hơn cả chỉ số IQ trong nhiều môi trường khác nhau.

Điểm khác biệt của những đứa trẻ có khả năng phát triển tốt không nằm ở việc ít thất bại hơn, mà ở cách các em phản ứng sau mỗi lần vấp ngã. Thay vì bỏ cuộc, các em sẵn sàng rút kinh nghiệm và thử lại.

Khả năng phục hồi sau thất bại cũng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi bước vào cuộc sống trưởng thành, nơi không phải mọi kế hoạch đều diễn ra như mong muốn.

Thực tế, không có công thức nào đảm bảo một đứa trẻ sau này sẽ trở nên giàu có hay thành công. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đều cho thấy bên cạnh kiến thức học đường, những kỹ năng như tư duy độc lập, hiểu giá trị đồng tiền, chủ động hành động, biết đồng cảm và kiên trì trước khó khăn đều có thể tạo nên lợi thế lớn trong tương lai.

Nói cách khác, điểm số có thể giúp một đứa trẻ bước qua cánh cửa đầu tiên, nhưng chính những thói quen và phẩm chất được nuôi dưỡng từ nhỏ mới là yếu tố giúp các em đi được đường dài.