Một người có 3 thói quen này lúc ăn cơm chứng tỏ họ được dạy dỗ rất tốt từ nhỏ

Chỉ cần quan sát cách một người ngồi vào bàn ăn, đôi khi đã có thể đoán được phần nào về nền tảng giáo dục mà họ nhận được từ gia đình.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng cách đánh giá một người được dạy dỗ tốt hay không phải nhìn vào bằng cấp, cách ăn nói ngoài xã hội hay sự nghiệp hiện tại. Nhưng trên thực tế, bữa cơm hàng ngày lại là nơi bộc lộ rõ nhất những nề nếp được rèn giũa từ nhỏ, bởi đó là khoảnh khắc con người ít phòng bị nhất, ít gồng mình thể hiện nhất. Dưới đây là 3 thói quen thường thấy ở những người từng được gia đình dạy dỗ cẩn thận ngay từ khi còn bé.

Chờ người lớn tuổi nhất cầm đũa trước

Trong nhiều gia đình có nề nếp, trẻ nhỏ được dạy rằng dù có đói đến đâu cũng phải chờ ông bà, cha mẹ ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn trước. Thói quen này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại ăn sâu vào tiềm thức, đến khi trưởng thành, nhiều người vẫn giữ nguyên phản xạ đó dù đang ngồi ăn cùng đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác.

Việc chủ động nhường người lớn tuổi hơn không xuất phát từ sự gượng ép hay hình thức, mà là biểu hiện tự nhiên của việc coi trọng thứ bậc và biết quan sát người xung quanh trước khi hành động. Đây cũng là chi tiết mà nhiều người đi phỏng vấn hay gặp gỡ đối tác lần đầu thường để ý, bởi nó phản ánh khá rõ môi trường một người từng lớn lên.

Cách một người gắp thức ăn trên mâm cơm chung đôi khi phản ánh khá rõ sự tinh tế được rèn từ nhỏ (Ảnh minh họa: Pinterest)

Không gắp thức ăn quá nhiều một lúc, không để đồ ăn thừa trong chén

Có người khi gắp thức ăn thường lấy một lượng vừa đủ, ăn hết rồi mới gắp tiếp, thay vì lấy đầy một lượt vào chén rồi để lại phần thừa không ăn hết. Thói quen này thường được cha mẹ nhắc nhở từ rất sớm, xuất phát từ quan niệm không lãng phí đồ ăn và biết nghĩ đến người ăn chung mâm.

Ở những bữa ăn đông người, đặc biệt là các bữa tiệc hay mâm cơm gia đình nhiều thế hệ, chi tiết này càng dễ bị để ý. Một người gắp thức ăn từ tốn, chỉ lấy phần mình sẽ dùng hết, thường tạo cảm giác họ là người biết suy nghĩ cho người khác chứ không chỉ chăm chăm vào phần của riêng mình.

Không vừa ăn vừa dùng điện thoại hoặc nói chuyện to tiếng

Trong không ít gia đình, bữa cơm được xem là khoảng thời gian mọi người ngồi lại với nhau, trò chuyện nhẹ nhàng chứ không phải lúc để mỗi người chúi mắt vào màn hình riêng. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường hình thành thói quen tôn trọng bữa ăn chung, kể cả khi đã trưởng thành và ngồi ăn cùng người ngoài.

Khi đi ăn cùng đối tác hay ăn cơm ở nhà người khác, một người biết đặt điện thoại xuống, giữ âm lượng nói chuyện vừa phải, không nhai nhồm nhoàm hay để phát ra tiếng động lớn, thường để lại ấn tượng về sự chỉn chu trong cách cư xử. Đây là những chi tiết rất nhỏ nhưng lại khó có thể giả vờ trong thời gian dài nếu không thực sự đã thành thói quen.

Sự chỉn chu trong bữa ăn thường là kết quả của một quá trình rèn giũa lâu dài từ gia đình chứ không phải điều có thể học nhanh trong ngày một ngày hai (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bàn ăn từ lâu vẫn được xem là nơi phản ánh rõ nhất nền tảng giáo dục gia đình, bởi những thói quen hình thành ở đó thường đi theo một người suốt cả cuộc đời mà chính họ cũng không nhận ra. Nếu một người vẫn đang giữ được cả ba thói quen kể trên dù đã trưởng thành và rời xa mái nhà thuở nhỏ, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một nền giáo dục gia đình tử tế.