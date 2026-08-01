Theo dõi câu chuyện của vợ nam MC đình đám này, nhiều người mới hiểu thế nào là cách nuôi dạy con gái đẳng cấp nhất

Sẵn sàng chi nhiều tiền cho con là điều không quá khó. Điều quan trọng hơn là giúp con có một đời sống tinh thần phong phú và cảm giác hạnh phúc từ bên trong.

Trần Lỗ Dự là MC, nhà báo nổi tiếng của Trung Quốc, trong khi Chương Tiểu Huệ là cây bút, doanh nhân và người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

Ở tuổi ngoài 60, Chương Tiểu Huệ vẫn gây ấn tượng bởi sự tự tin, điềm tĩnh và phong thái thanh lịch. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là nhan sắc hay sự nghiệp, mà còn là cách bà đối diện với những thăng trầm của cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, từng kết hôn với ca sĩ Chung Trấn Đào, rồi trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính, gánh khoản nợ khổng lồ và hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận, Chương Tiểu Huệ vẫn từng bước gây dựng lại sự nghiệp bằng việc viết lách, kinh doanh thời trang, làm nhà sản xuất và trở thành một người sáng tạo nội dung được yêu thích.

Nhiều người cho rằng bản lĩnh ấy đến từ điều kiện vật chất. Thế nhưng, qua những chia sẻ của bà về cha mẹ, có thể thấy thứ giúp bà đứng vững suốt nhiều biến cố lại là một nền tảng khác: sự giàu có về tinh thần mà gia đình đã vun đắp từ nhỏ.

Chương Tiểu Huệ (Ảnh:Baidu)

Điều đầu tiên cha mẹ dành cho con gái là cảm giác an toàn

Cha của Chương Tiểu Huệ là họa sĩ minh họa, doanh nhân trong lĩnh vực truyền thông; mẹ xuất thân trong một gia đình danh giá. Dù có điều kiện kinh tế tốt, họ không biến thành tích hay thành công trở thành áp lực đối với con.

Chương Tiểu Huệ từng kể rằng cha mẹ chưa bao giờ yêu cầu bà phải trở thành người xuất sắc nhất. Chỉ cần cố gắng và đạt kết quả phù hợp với khả năng, bà đã nhận được sự ghi nhận và động viên từ gia đình.

Điều cha mẹ trao cho bà không chỉ là nền giáo dục tốt mà còn là cảm giác được yêu thương vô điều kiện, được tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Bà từng mô tả tuổi thơ như một "Utopia" – một miền bình yên về tinh thần.

Có lẽ chính nền tảng ấy đã giúp Chương Tiểu Huệ không gục ngã trước những biến cố lớn của cuộc đời. Khi bị dư luận công kích hay phải bắt đầu lại từ con số 0 ở tuổi trung niên, bà không chìm trong oán trách hay tự phủ nhận bản thân, mà bình tĩnh tìm cách bước tiếp.

Theo tháp nhu cầu của nhà tâm lý học Abraham Maslow, cảm giác an toàn là nền tảng để con người phát triển sự tự tin, lòng tự trọng và khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Với một cô gái, đây cũng là món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao. Khi lớn lên trong tình yêu thương và sự tin tưởng, con sẽ ít phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, không dễ đánh mất bản thân trước những lời phán xét và luôn có đủ dũng khí để bắt đầu lại sau thất bại.

Một gia đình ấm áp tạo nên sự thư thái của con gái

Ngày nay, áp lực học tập và cuộc sống khiến không ít trẻ em, đặc biệt là các bé gái, dễ rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng. Trong khi nhiều cha mẹ cố gắng đầu tư cho con những lớp học đắt tiền, Chương Tiểu Huệ lại nhắc nhiều đến những điều rất giản dị trong gia đình mình.

Dù công việc bận rộn, cha bà luôn dành thời gian cuối tuần đưa con đi dạo hiệu sách, xem nhạc kịch. Mẹ thường cùng con chăm sóc da, may vá, trò chuyện về cái đẹp. Gia đình còn có một nguyên tắc: cố gắng ăn tối cùng nhau. Chính những khoảnh khắc bình thường ấy đã tạo nên cảm giác gắn kết và bình yên.

Sau này, khi phải rời khỏi ngôi nhà rộng lớn để chuyển sang căn hộ nhỏ hơn vì biến cố tài chính, Chương Tiểu Huệ cho biết bà không cảm thấy hụt hẫng. Với bà, đó đơn giản chỉ là chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác.

Sự điềm tĩnh ấy không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ một tuổi thơ đủ đầy về tình cảm, nơi con luôn biết rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào vật chất.

Một cô gái lớn lên trong gia đình nhiều yêu thương sẽ dễ giữ được sự bình thản trước biến động, không quá lo lắng về được - mất và luôn có khả năng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Thói quen đọc sách là tài sản theo con suốt đời

Một trong những điều Chương Tiểu Huệ nhắc đến nhiều nhất là việc đọc. Cha bà là người yêu sách và thường đọc đến khuya. Cô bé Chương Tiểu Huệ khi ấy cũng kê một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đọc sách dưới cùng ánh đèn với cha. Cuối tuần, cha đưa bà đến các hiệu sách, để con tự chọn những cuốn mình yêu thích, đồng thời định hướng thêm những tác phẩm phù hợp. Thói quen ấy dần trở thành một phần trong cuộc sống.

Đến khi đối mặt với khủng hoảng hôn nhân và khoản nợ khổng lồ, sách trở thành nơi giúp bà giữ được sự bình tĩnh. Còn vốn hiểu biết tích lũy qua nhiều năm đọc sách lại giúp bà viết chuyên mục thời trang với góc nhìn khác biệt, mở ra con đường sự nghiệp mới. Nhiều năm sau, khi trở thành người sáng tạo nội dung, khả năng viết và vốn văn hóa tiếp tục giúp bà tạo nên dấu ấn riêng.

Một cô gái có thói quen đọc sách không chỉ tích lũy kiến thức mà còn học được cách suy nghĩ độc lập, biết nhìn nhận vấn đề đa chiều và có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Đó là món quà có thể theo con suốt cả cuộc đời.

Nuôi dưỡng gu thẩm mỹ, không phải chạy theo hàng hiệu

Nhắc đến Chương Tiểu Huệ, nhiều người nghĩ ngay đến thời trang. Nhưng gu thẩm mỹ của bà không được tạo nên từ những món đồ xa xỉ. Ngay từ nhỏ, mẹ đã dẫn bà đến các cửa hàng, triển lãm, cho con tự phối trang phục, cùng trao đổi về màu sắc, chất liệu và cái đẹp trong cuộc sống.

Khi lớn hơn, bà được tìm hiểu lịch sử của các thương hiệu, nghệ thuật thiết kế và văn hóa đằng sau mỗi món đồ. Nhờ vậy, thẩm mỹ của Chương Tiểu Huệ không chỉ dừng ở chuyện ăn mặc mà trở thành một năng lực cảm nhận cái đẹp trong nhiều lĩnh vực.

Sau này, khi làm thời trang hay bán hàng trực tuyến, bà có thể kết nối văn học, điện ảnh và hội họa vào mỗi câu chuyện, tạo nên phong cách rất riêng. Thực tế, nuôi dưỡng gu thẩm mỹ không đồng nghĩa với việc mua cho con thật nhiều đồ đắt tiền. Một cuốn sách tranh đẹp, một buổi dạo công viên ngắm cây cối, cùng con cắm hoa, chọn quần áo phù hợp hay thưởng thức một bức tranh... đều có thể trở thành bài học về cái đẹp.

Khi biết trân trọng cái đẹp, con cũng học được cách trân trọng chính mình và cuộc sống xung quanh.

"Phú dưỡng" không nằm ở ví tiền

Trong cuốn Người Mẹ Tốt Hơn Người Thầy Tốt, tác giả Doãn Kiến Lợi từng viết rằng, nhiều người hiểu sai khái niệm "phú dưỡng". Sẵn sàng chi nhiều tiền cho con là điều không quá khó. Điều quan trọng hơn là giúp con có một đời sống tinh thần phong phú và cảm giác hạnh phúc từ bên trong.

Nhìn vào hành trình của Chương Tiểu Huệ, có thể thấy điều giúp một cô gái đi xa không phải xuất thân giàu có, mà là những gì cha mẹ gieo vào tâm hồn con từ nhỏ. Đó là cảm giác an toàn để không sợ hãi trước thất bại; sự thư thái để bình tĩnh trước biến cố; thói quen đọc sách để không ngừng trưởng thành; và gu thẩm mỹ để biết yêu cái đẹp, yêu cuộc sống.

Đó mới là sự "phú dưỡng" có giá trị lâu dài, thứ sẽ theo con gái suốt cuộc đời, ngay cả khi tiền bạc có thể mất đi.

Theo QQ