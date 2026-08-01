Camera trong phòng ngủ ghi lại 19 phút đặc biệt, 25 triệu người đã xem và trầm trồ

Khoảnh khắc đặc biệt này khiến nhiều phụ huynh xem xong mà không sao giấu nổi cảm giác ghen tị.

Nuôi dạy một đứa trẻ sơ sinh vốn dĩ đã là hành trình đầy vất vả, đòi hỏi cha mẹ phải tiêu tốn biết bao tâm sức và thời gian. Việc dỗ dành một em bé ăn uống rồi ngủ ngoan đôi khi trở thành "cuộc chiến" căng thẳng đối với không ít bậc phụ huynh. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những khoảnh khắc bất ngờ khiến người lớn phải trầm trồ thán phục trước sự trưởng thành và tinh tế của những đứa trẻ.

Mới đây, một đoạn clip ngắn được trích xuất từ camera giám sát trong phòng ngủ của một gia đình tại Trung Quốc đã lập tức gây bão mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã thu về hơn 25 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 lượt bình luận - những con số vô cùng "khủng" chứng minh sức hút mãnh liệt từ câu chuyện chăm em có một không hai này.





Khung cảnh trong đoạn video kéo dài chưa đầy 20 phút ghi lại một quy trình chăm sóc trẻ chuyên nghiệp đến mức khó tin. Mở đầu clip, một cậu bé trông dáng người nhỏ xíu lần lượt bế ba cô em gái sinh ba vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Tiếp đó, cậu bé tự tay đi pha sữa, chuẩn bị chu đáo mỗi em một bình rồi tỉ mỉ dỗ dành, vỗ về cho từng em uống hết sạch.

Lúc 20h07, cậu bé lần lượt bế 3 cô em sinh ba của mình vào giường (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, cậu bé lần lượt pha sữa vào bình cho từng em (Ảnh cắt từ clip)

3 cô bé mũm mĩm ngoan ngoãn ôm bình sữa do anh trai chuẩn bị (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi các em đã ăn no, cậu bé nhanh nhạy thu dọn gọn gàng các bình sữa, rồi bắt tay vào việc chuẩn bị chăn gối ngăn nắp. Cậu tiếp tục nhẹ nhàng chơi đùa, vỗ về và dỗ từng cô em gái chìm vào giấc ngủ một cách ấm áp, không thua kém bất kỳ người lớn hay bảo mẫu lành nghề nào.

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút ngắn ngủi, nhiệm vụ vô cùng cam go mà nhiều bậc phụ huynh thường phải loay hoay, chật vật hàng giờ đồng hồ đã được cậu bé hoàn thành một cách gọn gàng, êm đẹp. Điều đáng nói là cậu bé không chỉ dỗ một em mà là tận ba cô em nhỏ cùng một lúc.

Sau khi các em no bụng, cậu bé lại lần lượt trải chăn, gối cho từng em (Ảnh cắt từ clip)

Đồng hồ điểm 20h26, cậu bé đã hoàn thành xuất sắc cả 2 nhiệm vụ là cho em ăn và dỗ em ngủ (Ảnh cắt từ clip)

Theo chia sẻ từ chủ nhân đoạn video cũng chính là mẹ của các bé, cậu con trai lớn của chị sinh năm 2021, tức là tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ hơn 5 tuổi một chút. Trong khi đó, ba cô em gái sinh ba của cậu bé sinh năm 2025, vừa tròn hơn 1 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác không quá lớn càng khiến cho sự thấu hiểu, kiên nhẫn và khả năng quản lý tình huống của người anh trai nhỏ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Sự tháo vát cùng tình cảm chân thành của "ông anh quốc dân" này đã khiến cộng đồng mạng hoàn toàn bùng nổ. Dưới phần bình luận, vô số cư dân mạng đã để lại những lời trầm trồ, ngưỡng mộ trước sự tự lập và trưởng thành vượt bậc của cậu bé.

Nhiều người không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tốc độ xử lý công việc siêu đẳng của cậu anh trai: "Vào phòng lúc 8:07, các em ngủ ngon lành lúc 8:26! Chưa đầy 20 phút mà hoàn thành từ khâu pha sữa, cho uống đến dỗ ngủ trọn gói cho 3 bé, thực sự quá đỉnh!" , "Ở cái tuổi còn chưa mở nổi nắp hộp sữa bột mà cậu bé đã luyện đến cấp độ chăm em thượng thừa thế này rồi" . Nhiều phụ huynh cũng tranh thủ so sánh đầy hài hước với con nhà mình: "Cậu bé sinh năm 2021 ư? Con nhà tôi sinh năm 2020 mà giờ tối nào bố mẹ vẫn phải xúc từng thìa cơm đây này" .

Bên cạnh sự thán phục, cư dân mạng cũng dành nhiều sự thấu hiểu và nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: "Lớn lên cậu bé này nhất định sẽ làm cán bộ lớp, khả năng xử lý vấn đề thế này vượt xa các bạn cùng lứa rồi" , "Đây đúng là hình mẫu người anh gánh vác cả gia đình, khả năng làm chủ tình huống đạt điểm tuyệt đối" . Không ít bình luận còn khẳng định đầy vui vẻ: "Cậu anh trai này thực sự đã đánh bại 99,9999% các ông bố rồi!" .

Tuy nhiên, nhiều người cũng nhắc nhở cha mẹ nên yêu thương và thưởng lớn cho con trai: "Trẻ con chăm ba em nhỏ thực sự rất mệt, chăm sóc các em không phải là nghĩa vụ của con nhưng con đã chủ động gánh vác giúp bố mẹ. Bố mẹ nhất định phải đối xử thật tốt và yêu thương anh lớn nhiều hơn nhé" .

Làm thế nào để nuôi dưỡng tinh thần tự lập và tình yêu thương ở trẻ nhỏ?

Hình ảnh cậu bé 5 tuổi chăm sóc chu đáo cho ba cô em gái không chỉ mang lại sự ngạc nhiên, mà còn gợi mở những góc nhìn giáo dục sâu sắc cho các bậc phụ huynh về cách vun đắp tình cảm và tính tự lập cho con trẻ. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng những tính cách này ở trẻ?

1. Nuôi dưỡng tính tự lập thông qua sự tin tưởng của cha mẹ

Trẻ em sở hữu tiềm năng phát triển lớn hơn rất nhiều so với hình dung của người lớn. Khi cha mẹ trao cho con cơ hội được tự làm những công việc vừa sức và tin tưởng vào khả năng của con, trẻ sẽ tự động hình thành ý thức trách nhiệm và sự chủ động. Việc hướng dẫn con tự phục vụ bản thân hay phụ giúp các công việc nhà nhỏ nhặt từ sớm chính là nền tảng quan trọng giúp con xây dựng bản lĩnh vững vàng khi trưởng thành.

Trẻ em sở hữu tiềm năng phát triển lớn hơn rất nhiều so với hình dung của người lớn (Ảnh minh họa)

2. Gắn kết tình cảm gia đình bằng sự sẻ chia tự nguyện

Tình cảm giữa các con không thể hình thành từ sự áp đặt hay tinh thần ghen tị, mà xuất phát từ việc cùng nhau chia sẻ cuộc sống mỗi ngày. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con lớn đồng hành trong quá trình chăm sóc các em, giúp con cảm nhận được vai trò quan trọng của mình trong gia đình. Khi trẻ nhận thức được rằng hành động của mình mang lại sự an tâm và niềm vui cho người thân, con sẽ tự giác lan tỏa tình yêu thương một cách tự nhiên nhất.

3. Luôn công bằng và ghi nhận sự nỗ lực của con

Dù con lớn có tháo vát và biết điều đến đâu, cha mẹ vẫn cần ghi nhớ rằng con cũng chỉ là một đứa trẻ cần được chở che. Sự ghi nhận kịp thời, những lời khen ngợi chân thành cùng sự quan tâm công bằng từ cha mẹ chính là điểm tựa cảm xúc lớn nhất, giúp con luôn cảm thấy mình được yêu thương đầy đủ và không bị áp lực trước vai trò "anh chị lớn" trong nhà.