Hành trình thành công của con bắt đầu từ một lựa chọn đúng hôm nay

Có rất nhiều điều mà một ngôi trường có thể giới thiệu. Nhưng cuối cùng, điều khiến phụ huynh thật sự yên tâm và tin tưởng vẫn là những trải nghiệm của chính các gia đình đã và đang đồng hành cùng VAS.

Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh VAS (05/2026) cho thấy ngày càng nhiều gia đình đánh giá VAS đã đáp ứng, thậm chí vượt trên kỳ vọng ban đầu – từ chất lượng học tập, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đến sự tiến bộ của các con qua từng năm học.

Niềm tin của phụ huynh không đến từ những lời hứa, mà được xây dựng từ những kết quả có thể nhìn thấy và kiểm chứng – điểm Cambridge vượt trội, hàng nghìn giải thưởng học thuật trong nước và quốc tế, hàng trăm suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới... Đó không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho một lộ trình giáo dục được xây dựng bài bản và bền vững qua nhiều năm.

Những nền tảng vững chắc ấy đã đưa các cựu VASers đến đâu?

Hôm nay, có em đã là bác sĩ, có em là phi công, có em theo đuổi nghiên cứu khoa học, cũng có em đang nỗ lực hoàn thành các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại những trường đại học danh giá hàng đầu. Mỗi năm, VAS đều hạnh phúc đón nhận những tin vui từ các thế hệ cựu học sinh – có những em đã gắn bó với VAS từ Mầm non đến khi tốt nghiệp. VAS tự hào khi chứng kiến mỗi em đều đang viết nên những câu chuyện thành công của riêng mình ở khắp nơi trên thế giới.

VAS là ngôi trường nơi những nhà giáo giỏi lựa chọn gắn bó

Có những giá trị của một ngôi trường không thể xây dựng chỉ trong vài năm. Một trong số đó chính là đội ngũ nhà giáo tâm huyết đã lựa chọn gắn bó và đồng hành cùng VAS suốt hơn một thập kỷ. Rất nhiều giáo viên đã gắn bó suốt 10 năm, 15 năm, thậm chí hơn 20 năm tại VAS – thời gian đủ lâu để đồng hành cùng một học sinh từ những ngày đầu đến khi các em trưởng thành.

Và phía sau các thầy cô còn là những người bảo mẫu, nhân viên chăm sóc học sinh, bảo vệ, tài xế cùng nhiều thành viên khác vẫn đang bền bỉ đồng hành. Dù ở bất kỳ vai trò nào, họ đều đang góp phần tạo nên một môi trường mà mỗi học sinh được học tập, được chăm sóc và lớn lên trong sự yêu thương và an tâm mỗi ngày.

Hành trình của con bắt đầu từ một lựa chọn đúng hôm nay. VAS hân hạnh đồng hành cùng gia đình trên hành trình trưởng thành của con.

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