Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Đây là mốc thời gian dự kiến tựu trường và khai giảng năm học 2026-2027 dành cho học sinh cả nước.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ nghỉ hè năm nay chính thức khép lại. Trong lúc nhiều gia đình còn tranh thủ những chuyến du lịch cuối cùng, không ít phụ huynh đã bắt đầu dò hỏi nhau xem con mình sẽ quay lại trường vào ngày nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027. Trước đó, khung năm học 2025-2026 được quy định tại Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/8/2025, nêu rõ nguyên tắc tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng, riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần để có thêm thời gian làm quen nền nếp hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp.

Bao giờ tựu trường năm học mới 2026 - 2027? (Ảnh minh họa)

Nếu áp dụng nguyên tắc tương tự cho năm học 2026-2027, mốc tựu trường sớm nhất của khối lớp 1, 9, 12 sẽ rơi vào khoảng 22/8, còn các khối lớp còn lại là khoảng 29/8. Thế nhưng cả hai ngày này đều là thứ Bảy, nên nhiều khả năng các trường sẽ lùi lịch tựu trường sang đầu tuần kế tiếp, dự kiến khoảng 24/8/2026 với lớp 1, 9, 12 và 31/8/2026 với các khối lớp còn lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý là những mốc thời gian nêu trên chỉ mang tính chất dự kiến, dựa trên quy luật nhiều năm gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh và phụ huynh nên theo dõi sát thông báo chính thức từ nhà trường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương mình để cập nhật lịch tựu trường chính xác nhất, tránh bị động khi năm học mới cận kề.

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