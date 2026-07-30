4 kiểu đồng nghiệp người EQ thấp dễ trở thành

Năng lực giúp một người hoàn thành công việc, nhưng cách ứng xử mới là yếu tố quyết định họ có được đồng nghiệp tin tưởng và muốn hợp tác lâu dài hay không.

EQ (trí tuệ cảm xúc) là khả năng nhận biết, kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng như thấu hiểu cảm xúc của người khác. Trong môi trường công sở, EQ không chỉ giúp giải quyết mâu thuẫn hiệu quả mà còn góp phần xây dựng tinh thần làm việc nhóm và tạo ra bầu không khí tích cực. Ngược lại, khi khả năng quản lý cảm xúc còn hạn chế, một số hành vi có thể dần hình thành những "kiểu đồng nghiệp" mà không ai mong muốn làm việc cùng.

Tất nhiên, không ai chỉ vì một vài lần cư xử thiếu khéo léo mà bị coi là có EQ thấp. Những biểu hiện dưới đây chỉ đáng lưu ý khi chúng lặp lại thường xuyên và trở thành thói quen.

1. Đồng nghiệp luôn đổ lỗi

Mỗi khi công việc xảy ra sai sót, kiểu đồng nghiệp này thường dành nhiều thời gian để tìm xem ai phải chịu trách nhiệm hơn là cùng mọi người tìm cách khắc phục. Họ có xu hướng giải thích rằng nguyên nhân đến từ đồng nghiệp, khách hàng, quy trình hoặc hoàn cảnh, trong khi hiếm khi nhìn lại phần việc của chính mình.

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Các chuyên gia về tâm lý tổ chức cho rằng khả năng chịu trách nhiệm là một phần quan trọng của trí tuệ cảm xúc. Người có EQ cao không nhận hết lỗi về mình, nhưng họ sẵn sàng nhìn nhận phần trách nhiệm cá nhân và tập trung vào giải pháp thay vì kéo dài việc đổ lỗi.

2. Đồng nghiệp không chấp nhận góp ý

Ở nơi làm việc, phản hồi là điều cần thiết để mỗi người cải thiện chuyên môn. Tuy nhiên, có người chỉ cần nghe góp ý đã lập tức phản bác, viện lý do hoặc cho rằng người khác đang cố tình chỉ trích mình.

Phản ứng phòng vệ quá mạnh khiến các cuộc trao đổi khó đạt được mục tiêu ban đầu. Trong khi đó, người có EQ tốt thường lắng nghe trọn vẹn, cân nhắc nội dung góp ý rồi mới quyết định điều gì nên tiếp thu và điều gì cần trao đổi thêm.

3. Đồng nghiệp thích lan truyền cảm xúc tiêu cực

Áp lực công việc là điều khó tránh khỏi, nhưng có những người gần như ngày nào cũng mang sự bực bội, cáu gắt hoặc bi quan đến nơi làm việc. Họ dễ than phiền, dễ nổi nóng và vô tình khiến tâm trạng của cả nhóm bị ảnh hưởng.

Điều này không có nghĩa là người có EQ cao không được phép mệt mỏi hay căng thẳng. Khác biệt nằm ở chỗ họ biết cách lựa chọn thời điểm và cách thể hiện cảm xúc để không biến năng lượng tiêu cực của mình thành gánh nặng cho tập thể.

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4. Đồng nghiệp chỉ muốn mình đúng

Trong các cuộc họp hay thảo luận, kiểu đồng nghiệp này thường cắt ngang lời người khác, bảo vệ quan điểm đến cùng và rất khó chấp nhận những góc nhìn khác với mình. Mục tiêu của họ đôi khi không còn là tìm ra phương án tốt nhất mà là chứng minh mình đúng.

Người có EQ cao thường phân biệt được giữa việc bảo vệ ý tưởng và việc bảo vệ cái tôi. Họ sẵn sàng thay đổi quan điểm nếu có lập luận thuyết phục hơn, bởi điều họ hướng tới là kết quả chung chứ không phải chiến thắng trong một cuộc tranh luận.

EQ không quyết định bạn là người giỏi nhất, nhưng quyết định bạn có phải đồng nghiệp dễ hợp tác hay không. Trong thực tế, ai cũng có lúc đổ lỗi, phản ứng cảm tính hoặc cố bảo vệ quan điểm của mình. Chỉ một vài lần như vậy không đủ để đánh giá trí tuệ cảm xúc của một người.

Điều đáng quan tâm là những hành vi ấy có diễn ra lặp đi lặp lại hay không và bản thân mỗi người có sẵn sàng điều chỉnh sau khi nhận ra hay không. Ở môi trường công sở, chuyên môn giúp tạo ra thành tích, còn EQ lại là yếu tố giúp duy trì sự tin tưởng, tinh thần hợp tác và những mối quan hệ bền vững với đồng nghiệp.