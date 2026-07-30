Một trường đại học ở Hà Nội vừa ghi nhận hiện tượng chưa từng có trong lịch sử: Dự báo điểm chuẩn những ngành hot năm nay sẽ tăng cao!

Áp lực lớn nhất đối với các sĩ tử không chỉ nằm ở tỉ lệ chọi cơ học mà nằm ở chất lượng tệp hồ sơ.

Ngày 30/7, Học viện Ngân hàng (BAV) chính thức công bố dữ liệu tuyển sinh năm 2026 với những cột mốc chưa từng có trong lịch sử đào tạo của nhà trường. Theo đó, trường ghi nhận gần 54.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với tổng cộng khoảng 124.500 nguyện vọng. So với năm trước, lượng nguyện vọng đã tăng tới 50%, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay. Thống kê sơ bộ từ các trường đại học khối kinh tế khu vực phía Bắc cũng xác nhận Học viện Ngân hàng hiện là cơ sở đào tạo có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn nhất trong mùa tuyển sinh năm nay.

Không chỉ bùng nổ về mặt số lượng, chất lượng hồ sơ đăng ký vào trường cũng đạt mức cực kỳ ấn tượng. Trong tổng số gần 54.000 thí sinh, có tới gần 4.100 em là học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc, 20 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và hơn 2.800 em đạt giải cấp tỉnh, thành phố trở lên. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm bài thi đánh giá năng lực đạt hơn 15.400 em. Đặc biệt, nhóm thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế chạm mốc gần 20.400 em, tăng khoảng 7.000 thí sinh so với mùa tuyển sinh năm ngoái.

Tỉ lệ chọi gay gắt và sự lên ngôi của nhóm thí sinh "tinh anh"

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển khoảng 4.700 sinh viên. Khi đặt chỉ tiêu này bên cạnh con số 54.000 thí sinh, tỉ lệ chọi trung bình toàn trường dao động ở mức hơn 1:11. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình cứ 11 thí sinh dự tuyển thì chỉ có 1 em trúng tuyển. Việc gần 50% thí sinh ưu tiên đặt Học viện Ngân hàng ở các vị trí nguyện vọng đầu tiên (từ 1 đến 5) cho thấy đây không phải là quyết định mang tính cảm tính hay dự phòng, mà phản ánh định hướng rất rõ ràng của người học đối với thương hiệu đào tạo này.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất đối với các sĩ tử không chỉ nằm ở tỉ lệ chọi cơ học mà nằm ở chất lượng tệp hồ sơ. Việc hơn 20.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng hơn 15.000 thí sinh sử dụng điểm đánh giá năng lực sẽ "chiếm" phần lớn chỉ tiêu ở các phương thức xét tuyển sớm và xét tuyển kết hợp. Điều này trực tiếp thu hẹp dư địa chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển thuần túy dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, từ đó vô hình trung đẩy điểm chuẩn của phương thức này lên mức rất cao.

Học viện Ngân hàng

Sức hút từ chi phí đào tạo và cơ cấu phương thức xét tuyển

Sự gia tăng đột biến về lượng hồ sơ vào Học viện Ngân hàng còn đến từ chính sách học phí tương đối "dễ thở" so với mặt bằng chung của khối trường kinh tế tốp đầu. Mức học phí dự kiến từ 27,8 đến 29,4 triệu đồng/năm đối với chương trình chuẩn, 45 triệu đồng/năm đối với chương trình chất lượng cao và 80 triệu đồng/năm với chương trình liên kết quốc tế được đánh giá là vừa sức với khả năng tài chính của đại đa số gia đình. Đây là điểm cộng lớn thu hút lượng lớn thí sinh từ các tỉnh thành ngoài Hà Nội.

Bên cạnh đó, việc nhà trường áp dụng linh hoạt 4 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT giúp thí sinh có nhiều cơ hội tiếp cận. Dù lượng nguyện vọng trải đều ở cả các ngành truyền thống lẫn các chương trình đào tạo mới, sự cạnh tranh ở các ngành hot như Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế dự kiến sẽ ở mức cực kỳ khốc liệt!