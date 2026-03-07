Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi trên sông ở Cà Mau

Những ngày qua, nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng tải thông tin: "Tội con lắm mẹ ơi. Người dân phát hiện bé sơ sinh trôi trên sông ở Rau Dừa gần cầu Ba Vinh. Người không có con để nuôi, còn người thì...".

Thông tin phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi trên sông được đăng trên mạng xã hội

Nhiều người bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự thương xót trẻ sơ sinh này . Tài Khoản Facebook có tên Huỳnh Lển bình luận: "Tội nghiệp bé quá" hay "Không nuôi được thì đem đến chùa hay bệnh viện sẽ có người yêu thương cháu chứ làm như vậy thì tội bé quá".

Ngày 7-3, lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau xác nhận người dân vừa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trên sông.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-3, em Tr.G.V. (12 tuổi; ngụ xã Hưng Mỹ) trong lúc đi chơi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh. V. đã chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập các thông tin phục vụ quá trình điều tra.

