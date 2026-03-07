Bắt đối tượng mang lệnh truy nã Quốc tế tại TP.HCM

Ngày 6/3, Công an TP.HCM cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP.HCM đã bắt đối tượng truy nã quốc tế LIN CHAOYING.

Đối tượng truy nã quốc tế LIN CHAOYING

Theo Công an, đối tượng LIN CHAOYING bị Cảnh sát Trung Quốc truy nã vì hành vi dùng dao tấn công khiến một người tử vong. Sau khi gây án, đối tượng sử dụng danh tính giả LIN BINGDUAN để lẩn trốn và tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua quá trình rà soát thông tin xuất nhập cảnh và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông mang hộ chiếu tên LIN BINGDUAN đang sinh sống tại một căn hộ chung cư ở TPHCM. Dù ban đầu đối tượng phủ nhận thân phận thật, nhưng các chứng cứ về hình ảnh, giấy tờ và dấu vân tay đã xác định đây chính là đối tượng truy nã quốc tế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xuất nhập cảnh, đối tượng đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).