Cầm dao "múa" giữa phố, thiếu niên bị công an triệu tập

Ngày 6/3, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã triệu tập và làm việc với đối tượng có hành vi cầm hung khí khi đang di chuyển trên đường, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Trước đó, ngày 5/3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũng Tàu phát hiện một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một đối tượng cầm hung khí khi đang di chuyển trên đường, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vũng Tàu đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó xác định người có hành vi trong video là một thanh thiếu niên trú trên địa bàn.

Ngày 6/3, Công an phường đã triệu tập đối tượng đến làm việc để làm rõ hành vi. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận trước đó khi đi chơi cùng bạn vào ban đêm đã cầm theo một con dao và có hành động giơ lên trong lúc nói chuyện, sau đó bị bạn đi cùng quay video và đăng lên mạng xã hội.

Theo Công an, hành vi này tuy chưa gây hậu quả nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang cho người dân khi clip được lan truyền trên mạng. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe đối tượng.