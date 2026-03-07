Đột xuất kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên cả nước: Hàng loạt vi phạm phơi bày, tịch thu, tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chứa keo dán

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, ngày 3/3 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô BKS 12H-050.05 do ông H.V.L, địa chỉ tại xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện bên trong thùng chứa hàng hóa của xe ô tô có cất giấu gần 500 sản phẩm hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng keo dán thông thường sử dụng trong lĩnh vực gia dụng, bao bì chứa đựng trực tiếp hàng hóa in tiếng nước ngoài.

Ông H.V.L là người điều khiển phương tiện vận tải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến 02 loại hàng hóa nhập khẩu nêu trên. Toàn bộ số hàng hóa được xác định có trị giá hơn 24 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là keo dán nêu trên để tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh thực phẩm tại Thanh Hóa

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường kết hợp với công an tỉnh Thanh Hoá kiểm tra điểm kinh doanh tại lô 133, chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, gồm: Tràng trứng gia cầm, nầm lợn, ruốc lợn, bò khô, thịt lợn, chả cá, chả mực, mực, bạch tuộc, bào ngư và nhiều loại mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Lô 609 MB8191, phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 2 tấn da lợn (bì) chưa qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được bảo quản, chế biến thành bì sợi để bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm nêu trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một điểm kinh doanh

Tại Khánh Hòa, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 139 lượt kiểm tra, phát hiện 60 vụ vi phạm, đã xử lý 68 vụ (08 vụ kỳ trước chuyển sang).

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm 784,767 triệu đồng. Thu nộp ngân sách Nhà nước 755,999 triệu đồng; buộc tiêu hủy 4.037 đơn vị sản phẩm thuốc lá, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm các loại (trị giá 663,5 triệu đồng).

Tịch thu 4.318 đơn vị sản phẩm quần áo, giày, bia, nước giải khát, bánh các loại (trị giá 121,272 triệu đồng); tạm giữ 999 bộ khóa bằng kim loại (chưa xác định giá trị) để tiếp tục xử lý theo quy định.